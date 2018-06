Nyt politisk samarbejde i Glostrup

GLOSTRUP. Der er indgået en aftale mellem fem partier om at danne en ny samarbejdsgruppe i kommunalbestyrelsen i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Kort før deadline på denne avis modtog Folkebladet en pressemeddelelse om, at Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Lars Thomsens nye parti, Bylisten, har indgået en samarbejdsaftale. Til sammen har de fem partier 11 ud af de 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og de har dermed mulighed for at føre politik sammen. Om politikken skriver de:

”Ny politisk aftale med fokus på at samarbejde om at gøre det bedste for Glostrup.”

Henover sommeren vil samarbejdsgruppen analysere opgaver, muligheder og udfordringer og derefter udarbejde et fælles politisk arbejdsprogram for det fremtidige samarbejde. Samarbejdet handler også om at være økonomisk ansvarlig og udarbejde forslag til budget for den kommende periode.

Folkebladet følger op på sagen i avisen i næste uge.