Rema 1000 indviet med 100 kunder

Der var lang kø allerede inden åbningen, da Rema 1000 åbnede på Sportsvej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag åbnede den nye Rema 1000 på Sportsvej. De første 100 kunder stod i kø, allerede inden butikken åbnede

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag klokken lidt i otte stod omkring 100 mennesker i kø, for at være blandt de første kunder i den nye Rema 1000 på Sportsvej i Glostrup. En af dem var Norma Høeeh. Hun er glad for, at der åbner et supermarked på Sportsvej.

– Jeg synes det er udemærket, det har vi ventet længe på. Jeg kommer med min rollator, så det er godt, den er tæt på. Det betyder noget for alle, der bor i området, at de ikke behøver krydse Hovedvejen. Mine børn siger, at Rema 1000 er godt for ældre mennesker, fordi de sælger varerne stykvis. Man kan nøjes med et købe en porre, man behøver ikke købe et helt bundt, siger hun.

Den nye Rema 1000 åbner på området, hvor der tidligere lå Vestervangens butikscenter, der brændte i 2014. Siden da har der ikke ligget noget i området.

Sammen med den nye ­Rema 1000 er der også bygget lokaler på 240 kvadratmeter til Glostrup Ejendomsselskab, som de skal bruge til administration.

– Jeg synes, byggeriet er blevet et godt eksempel på, at en moderne dagligvarebutik kan indpasses i et boligområde. Det er blevet et superflot resultat, som områdets beboere vil have glæde af i mange år frem. Det er ikke al beplantningen, der er på plads endnu. Dele af de planlagte træer og buske skal nemlig helst plantes i efteråret. Så vi har mere grønt at se frem til, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale.

Fokus på friskhed

Den nye butikschef er 37-årige Dan Bruhn, der har mange år på bagen som butikschef. Allerede som 21-årig startede han som butikschef i Aldi i Brøndbyøster. Siden da har han været forbi Netto, Lidl og Rema 1000 i Albertslund.

– Det vi fokuserer på er friskvarerområdet. Kunderne skal kunne stole på, at de varer de køber er friske. Der skal være masser af varer på hylderne, uanset om man kommer klokken 8 om morgenen eller klokken 8 om aftenen. Vi vil have lige linjer i butikken, så det er nemt at komme rundt, der skal ikke stå varer i midten af gangene, siger han.