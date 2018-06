Respekt for Lars Thomsen

DEBAT. Af Heidi Honig Spring, Evas allé 16, Glostrup

Hvordan går det med Glostrup Bymidtes udvikling? Der er blevet analyseret, skitseret, produceret plancher, lavet udstillinger, afholdt borgermøder og lavet egenartsanalyse. Hyggelige pladser, grønne oaser, spændende byrum, små gågader, hyggelige cafeer nævnes igen og igen. Værn om det historiske Glostrup og markante smukke bygninger tales, skrives og males frem. Det er nemlig, hvad flertallet af borgerne i Glostrup vil have.

At foregive at det bliver en realitet, virker nu som kommunikations- og politisk spin, der skal aflede fra den faktuelle udvikling. Nemlig at der flere steder i byen skyder identitetsløse klodser op. Hensynsløse mastodont-bygninger uden sjæl og en æstetisk linje. Bagstræberisk discount-arkitektur, der er ved at omdanne Glostrup Bykerne til et industrikvarters-lignende patchworktæppe. Og hvis nogen vil betvivle dette, er der ansat en bymidte-projektleder, der, med alle kommunikationskneb, forsøger at skabe ro på kritiske byudviklingsrøster på Facebook. Det sker gennem henvisninger til de netop nævnte (legitimerings-) processer, gennem sympatisk og udglattende humor mv. Man føler til tider med denne dygtige og loyale medarbejder, der må arbejde hårdt for at skabe den positive byudviklings-historie.

Der er lagt mange forføriske ”hold-kæft-bolsjer ud” til borgerne i Glostrup. Det er derfor respektindgydende og prisværdigt, når politiker Lars Thomsen, som den lille dreng fra Kejserens Nye Klæder, italesætter, hvordan Glostrup byudviklingsprojekt ikke har noget tøj på.