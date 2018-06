Respekt Lars

DEBAT. Af Henrik Lund, formand SF Glostrup

Af Henrik Lund, formand SF Glostrup

Jeg har stor respekt for politikere, der står fast på deres holdninger, uanset om jeg i øvrigt er enig med dem politisk eller ej. Der er alt for få folkevalgte, der tør stå ved deres holdning, men vi har sådan en i Glostrup. Jeg vil derfor sige: Flot gået, Lars Thomsen, og stor cadeau til dig, for at stå fast på dit synspunkt, uanset omkostningerne. Når du så ovenikøbet har ret, og dermed indtager og udtaler virkeligt fornuftige forbehold overfor hastighed i bymidteprojektet, så er det lige før, der skal stående applaus til.

Du er nu uansøgt ex-venstre mand, og det fortæller samtidig en del om Venstre, som ellers reklamerer med, at der er højt til loftet. Det var der ikke for dig. Til trods for rigtigheden i dine udsagn. Det bekræfter, at du også har ret i dine øvrige bemærkninger i sagen, nemlig at bymidteprojektet skal jappes igennem som et prestigeprojekt for borgmester John Engelhardt, og ikke som en gennemført byudvikling til gavn og glæde for Glostrups indbyggere, såvel de værende som de kommende. Hvad din nye position som formand for Bylisten, din nye lokalliste, får af betydning for Glostrups udvikling bliver spændende at følge.

Hvorom alting er, så glæder vi os i SF Glostrup til det fremtidige samarbejde med Bylisten, og ser perspektiv i en byudvikling, hvor alle kan følge med, og med langtidsholdbare løsninger.

Tillykke med den nye position, Lars. Og tak for, at du fik vist Glostrups borgere, at der i den lokale Venstreklub ikke er plads til fornuft, ej heller når det gælder byens fremtid på såvel den korte som den lange bane.