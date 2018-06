Ridecenter får ekstra penge

Fire ryttere fra Sportsrideklubben Vallensbæk vandt for nylig Elev Cup. Nu har de lokale politikere bevilliget ekstra 800.000 kr. i år. Foto: Karina Pedersen

VALLENSBÆK. Vallensbæk Ridecenter og Rideskole har fået en ekstrabevilling. Men er det en kommunal opgave at finansiere rideaktiviteterne

Af Heiner Lützen Ank

For et par uger siden vandt fire elever fra Sportsrideklubben Vallensbæk Elevskole Cup 2018.

En sportslig kraftpræstation, der udløste såvel borgmestermodtagelse som tilladelse til at ride på en Grand Prix-hest.

En begivenhed, der også blev nævnt ugen efter, hvor Vallensbæk Ridecenter og Rideskole var på kommunalbestyrelsens dagsorden, da den holdt møde den 30. maj.

De lokale politikere skulle nemlig forholde sig til, hvorvidt de ville opskrive ridecenterets og rideskolens driftbudget med 800.000 kr. fra i år.

En opskrivning der, ifølge sagsfremstillingen, skal ses i lyset af et ønske om at igangsætte og videreudvikle diverse tilbud.

En opskrivning, Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget blandt andet argumenterede for.

– Når jeg er rundt i landet og siger, at jeg er fra Vallensbæk, så bliver jeg tit mødt med bemærkningen om, at det er jer med det flotte ridecenter. Der er således ingen tvivl om, at Vallensbæk Ridecenter er et kæmpe aktiv for Vallensbæk. De sidste par år har vi godt kunne se skriften på væggen, og nu har vi så fået en analyse, der viser, at siden besparelserne fra 2011 og 2013 har det været umuligt at drive ridecenteret under de nuværende økonomiske rammer. Alle hestebokse er udlejet og elevtallet er stigende og samarbejdet med sportsrideklubben fungerer rigtig godt. Opskrivningen vil gøre det muligt at skabe endnu flere aktiviteter.

For Socialdemokraterne var sagen, ifølge Søren Wiborg, enkel.

– Vi må bare konstatere, at aktiviteter for børn og unge koster penge. Besparelserne var en fejl, og det er så det, vi retter op på nu. Det er vigtigt, at vi har en bred vifte af aktiviteter.

Den eneste lille dråbe malurt, Søren Wiborg kunne få øje på i forbindelse med sagen, var af teknisk karakter:

– Det er en uskik, at der bare automatisk bliver lagt op til at lave et kassetræk, når vi nu har truffet en principbeslutning om, at der skal anvises, hvor pengene kan spares.

En holdning, Henrik Rasmussen (K), borgmester, erklærede sig enig i.

For Dansk Folkeparti var sagen, om end partiet endte med at bakke op om opskrivningen på 800.000 kr., imidlertid noget mere kompliceret, sagde Kennet Kristensen Berth:

– Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive ridecenter. Da vi gennemførte den her besparelse, gennemførte vi også andre ubehagelige besparelser. Det var også der, vi diskuterede at afskaffe lukkeugerne. Og nu vælger vi så at bruge 800.000 kr. på ridecenteret i stedet for at afskaffe lukkerugerne. Vi vil til enhver tid prioritere anderledes, for eksempel ældreområdet. Men nu er vi så i den situation, hvor det nærmest er fremstillet som om, at ridecenteret ikke kan køre videre, hvis de ikke får dette ekstra tilskud. Det vil v i så acceptere i indeværende år. Men vi vil ikke acceptere, at det bare kører videre uden det bliver til en selvstændig debat i forbindelse med et kommende budget.

Alle tre partier bakkede op om at bevillige 800.000 kr. i indeværende år, og at pengene finansieres som et kassetræk. De Konservative og Socialdemokratiet bakkede op om, at der foretages en basiskorrektion på 800.000 kr. i 2019 og overslagsårene bliver godkendt.