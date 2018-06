Samarbejdsgruppen: Vi inviterer de andre partier med i budgettet

Samarbejdsgruppens partier har holdt møder omkring Lars Thomsens spisebord. Det er Lars Thomsen (Bylisten), Robert Sørensen (EL), Palle Laustrup (SF), Dan Kornbek Christiansen (K) samt Lisa Ward (S). Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det nye politiske samarbejde mellem fem partier i Glostrup er enige i Lars Thomsens kritik af Bymidteprojektet, de er enige om en ny måde at samarbejde på, mens det konkrete politiske indhold kommer efter sommerferien

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge kunne Folkebladet fortælle, at Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og den nye liste, Bylisten, har indgået et politisk samarbejde. De kalder sig selv for Samarbejdsgruppen, og til sammen har de 11 ud af de 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Indtil videre har de aftalt, at de laver budget sammen i de kommende tre år, og at de efter sommerferien vil fremlægge et fælles politisk arbejdsprogram. Hvad det kommer til at indeholde, er ikke på plads, så på spørgsmålet om, hvordan samarbejdet vil påvirke borgerne i Glostrup, er svaret:

– Det vil være til stor glæde og gavn for Glostrups borgere, det er derfor vi har lavet det, som Palle Laustrup (SF) formulerer det.

De siger, at de vil være mere fokuserede i deres budgetter:

– Vi vil se en meget mere målrettet indsats, i stedet for, at alle får lidt, siger Dan Kornbek Christiansen (K).

– Vi kan ikke have 16 bolde i luften på en gang. Hvis vi siger, vi tager skolen først, så kaster vi de tre-fire bolde op, og så sørger vi for, at de bliver grebet, når de kommer ned. Så næste år er det måske kultur- og fritidsområdet, siger Lars Thomsen (Bylisten).

Aftalen er, at de fem partier laver budgetter sammen de næste tre gange frem til næste kommunalvalg. Derfor er der også plads til, at man kan bøje sig lidt i forhold til hinanden.

– Vi sidder her for at samarbejde de næste 3,5 år frem til næste valg. Jeg tror viljen er det vigtige. Vi vil faktisk samarbejde. Så er det rigtigt, at nogle gange må Socialdemokratiet give sig, nogle gange må de andre give sig. Det jeg oplever, når vi snakker sammen, det er, at vi ikke er så forskellige endda. Vi kan snakke os til enighed. Det gode argument vinder, og vi kan flytte hinanden, siger Lisa Ward (S).

Glostrup-borgerne skal forvente brede budgetter.

– Vi skal både kunne kigge os selv, erhvervslivet og de svage grupper i øjnene. Det bliver bredt, siger Palle Laustrup.

Lidt plads til V og DF

Ved det seneste budgetforlig, der gælder for 2018, stemte alle partier for, og ved budgettet for 2017 var det alle undtagen SF. Samarbejdsgruppen håber, at de også kan lave brede budgetter de kommende år.

– Vi vil også gerne række en hånd frem til de to resterende partier (Venstre og Dansk Folkeparti, red.) og sige: Vi vil også gerne høre på jeres ønsker. Men vi må også sige, at vi vil have dem med på samme måde, som de havde de andre partier (S, SF og EL, red.) med tidligere. Det er ikke sådan, at de kan komme med en ønskeliste på 50 millioner kroner og så tro, at de får den igennem, siger Lars Thomsen.

Det var blandt andet Enhedslisten, der stemte for budgetterne for 2017 og 2018 uden at have kæmpe indflydelse.

– Det er basseører, jeg har fået lov at være med til. Man må prioritere, hvis jeg ikke havde stemt for, så havde de ting, jeg fik igennem, ikke været med. Så kan man glæde sig over det, siger Robert Sørensen (EL).

Det samme gælder for Socialdemokratiet.

– Hvis du ikke har været med i budgetaftalen, så har du ikke noget at skulle have sagt. Det, synes jeg, er en forkert måde at arbejde på. Det, at vi har stemt imod et budget, betyder ikke, at jeg ikke har en holdning til det, der sker, men jeg har valgt at sige nej til de store linjer. De sidste år har vi prøvet at samarbejde. Jeg synes, at vi har skullet sige ja til meget og har fået meget lidt. Men vi har valgt at gøre det alligevel, siger Lisa Ward.

Med ledelsesteam

Samarbejdsgruppen har også aftalt nogle rammer for det kommende samarbejde. De har ikke nogen politisk leder og de vil give plads til, at de er fem selvstændige partier.

– Vi må gerne sætte hinanden fri. Hvis Dan udtaler sig om noget på kulturområdet, kan jeg godt sige, at det er jeg ikke enig i. Vi er ikke tvunget til at stemme for hinandens forslag. Men vi prøver selvfølgelig at hjælpe hinanden. Vi har alle sammen friheden til at være selvstændige partier, siger Lars Thomsen.

– Samtidig har man også mulighed for at rykke sig på udvalgsmøderne. Vi er ikke så låst, som det har været før, hvor facitlisten nærmest var skrevet før udvalgsmøderne. Der kan godt komme gode idéer fra de andre på udvalgsmøderne, supplerer Robert Sørensen.

Det vil give nogle mere interessante udvalgsmøder og måske også kommunalbestyrelsesmøder.

– Jeg vrider mine tæer, hver gang jeg er til kommunalbestyrelsesmøde. For mig skal et kommunalbestyrelsesmøde ikke være, at en fremlægger en dagsorden og så kan modparten få lov at sige en ting, og så går vi videre. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde noget debat. Det kunne jo godt være, at man kunne lære noget af hinanden. Jeg kunne godt tænke mig en fri spørgetid igen, siger Dan Kornbek Christiansen.

John Engelhardt blev valgt som borgmester og kan ikke væltes af den nye gruppe, ligesom de ikke kan genfordele pladserne som udvalgsmedlemmer. Udvalgsformænd bliver valgt af udvalgene, men det har ikke været på tale at forsøge at fordele de poster anderledes. Samarbejdsgruppen vil formentlig på et senere tidspunkt fordele forskellige områder mellem sig, som så får hver sin talsmand.

– Vi er nødt til at grave os ned i nogle ting. Man kan ikke grave sig ned i alle emner, siger Robert Sørensen.

– Vi har alle sammen et fuldtidsjob, der skal passes. Det handler rigtig meget om tillid. Samarbejdet er bygget op om tillid, siger Lisa Ward.

Enig i Bymidtekritik

En ting, der samler Samarbejdsgruppen er kritikken af Bymidteprojektet. De er enige i den kritik, som Lars Thomsen kom med i Folkebladet for tre uger siden.

– Det her projekt er bare løbet af sporet, vi må sætte foden på bremsen, siger Dan Kornbek Christiansen.

– Jeg har også været fortaler for en overbygning af jernbanen. Men når man ser økonomien og trafikken, så bliver jeg også bekymret. Når man får nogle analyser, så er man også nødt til at tage de svar, man får, med sig og bruge dem fornuftigt. Man er nødt til at genoverveje sine beslutninger, og spørge, er det nu det bedste for Glostrup? Er det, det vi vil? For vi har set fine og flotte ting, helt klart, men vi har ikke set, hvad det er for en by, vi får, siger Lisa Ward.

Når hun kigger på den samlede økonomi, hvor udbygningen af Glostrup skal finansiere en overbygning af jernbanen, mener hun ikke, der vil være meget plads til almene boliger, ungdoms- eller seniorboliger i Bymidten.

– Alle de bygninger, der kommer til at ligge i Bymidten, de skal finansiere den plade. Det betyder, at de boliger bliver rigtigt dyre og det betyder, at vi låser os fra at kunne lave forskellige boligformer dernede. Det bliver for høj en kvadratmeterpris, siger hun.

Samarbejdsgruppen mener, at fokus skal være på hele Glostrup Kommune og ikke kun Bymidten.

– Vi vil kigge på hele byen, og ikke kun på Bymidten. Vi er mange, der er bekymrede for den store udvikling, hvordan det vil påvirke hele Glostrup. Vi skal også udnytte letbanen, der jo ikke kun får en station. Den kører også ud af byen, så der kunne også være en udvikling langs den, siger Lisa Ward.

Samarbejdsgruppen bakker stadig op om de 29 punkter, som blev vedtaget som en del af Bymidtestrategien sidste år.

– De 29 punkter er meget fluffy. Du kan godt lave projekter indenfor de 29 punkter, som er til gavn for Glostrups borgere, det var bare ikke der vi var på vej hen, siger Robert Sørensen.

Han mener, at målet om 30.000 borgere og 30.000 arbejdspladser i 2030 er for ambitiøst.

– Det store problem i det her, er at borgmesteren har låst sig fast i en 30-30-30 plan. Den tror jeg ikke på. Det er ikke til gavn for borgerne. Det skal komme i den rækkefølge som trafik, udbygning af daginstitutioner og så videre kan følge med i, siger han.

Og så er det tid til at inddrage borgerne i processen igen, mener Dan Kornbek Christiansen.

– Vi er nødt til at tage nogle mindre skridt frem, og det vil vi gerne gøre sammen med borgerne i stedet for i et lukket udvalg, hvor ingen hører om noget, og så pludselig en dag er den der, og så er det de næste 50 eller 80 år vi hænger på den, siger han.

