Solen satte ild i La Vuelta på Vestegnen

La Vuelta var fra i år åbent for alle, der ville cykle med. Foto: Mikkel Bock Bonnesen

GLOSTRUP. For første gang i mange år var vejret med cykelløbet La Vuelta på Vestegnen. De 43 deltagere var en blanding af psykisk sårbare og seniorer, som alle havde valgt at bruge torsdag formiddag på at cykle afsted på Glostrups asfalt

Af Jesper Ernst Henriksen

Den tidligere verdensmester Jens Veggerby måtte desværre melde afbud i år, men det forhindrede ikke deltagerne i at give den fuld pedal i solskinnet.

– Det var fedt i dag – vejret var lækkert. Sidste år væltede det ned, så det var rart at cykle i tørvejr. Det er rigtig hyggeligt – så jeg kommer også næste år, siger Phillip Hansen på 26 år fra Sydhavnen.

Der blev cyklet på både racercykler og havelåger, og især Shared Care-indsatsen på Vestegnen var godt repræsenteret med 31 deltagere. En af dem var Kasper Horn på 54 år, som cyklede med for første gang.

– For tiden er jeg indlagt på psykiatrisk, fordi jeg har en depression. Jeg har været ude at cykle flere gang siden jeg blev indlagt. Man bliver gladere og kommer i bedre humør af at cykle. Ellers synker man bare længere ned i sofaen. Jeg tror, at det er derfor, at jeg fik en depression, fordi jeg lukkede mig meget inde. Men nu holder jeg fast i cyklen og vil også blive ved, når jeg bliver udskrevet,” siger Kasper Horn fra Valby.

Efter løbet blev der uddelt medaljer og lodtrækningspræmier til deltagerne. Løbet arrangeres af DAI, Shared Care på Vestegnen, IF 32 Motion og Trivsel og Glostrup Idrætsanlæg.