Sommerfest og læsning

Igen i år er der læsekonkurrence på biblioteket. Børnene kan selv vælge, hvilke bøger, de vil anmelde, men biblioteket er klar med anbefalinger. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På Glostrup Bibliotek skyder de sommerferien i gang lørdag 23. juni fra 11 til 14, hvor der er sørøverfest og premiere på Sommerbogen

Af Jesper Ernst Henriksen

På lørdag er der sommerfest på Glostrup Bibliotek. Her kan børnene komme til sørøverfest, som Glostrup Produktionshøjskole står for. Der er udklædning i piratudstyr, og der er udfordringsbaner, talstafet og bogstavslabyrint. Det foregår på plænen bag biblioteket.

På dagen kan skolebørn også melde sig til Sommerbogen inde på biblioteket og låne fede bøger.

Hvert år deltager tusindvis af børn i Danmarks største læsekonkurrence, Sommerbogen.

Sommerbogens fornemmeste opgave er at fastholde børns lyst til at læse og dermed øve læsefærdighederne i den lange skoleferie. Konceptet er enkelt: I hele sommerferien 2018 kan alle børn mellem 7 og 14 år anmelde bøger og vinde præmier.

Hvis du deltager i Sommerbogen er der garanti for gevinst. For Glostrup Bibliotek giver en gratis gavebog i præmie til alle børn, der læser og anmelder tre bøger i løbet af sommerferien. Anmeldelserne skal afleveres på biblioteket. Du kan skrive anmeldelserne på ark, som fås på biblioteket eller du kan skrive anmeldelserne på biblo.dk. Her er der daglige bogpræmier på højkant og desuden hovedpræmier i form af en iPad Mini til de fem anmeldelser, som til sidst kåres som de allerbedste af bibliotekarer og Biblos redaktion.

Børn deler oplevelser

Sommerbogen handler om læselyst og om at motivere børnene til at fordybe sig i gode historier. Det handler også om at dele læseoplevelsen med andre børn og på den måde blive en del af et læsefællesskab, hvor man kan lade sig inspirere både på biblioteket og af de andre anmeldelser på biblo.dk og få nye idéer til spændende ferielæsning.

Børnene vælger selv, hvilke bøger de vil læse, og om de vil lave boganmeldelserne på skrift eller som video.