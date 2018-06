Sommerfokus på læsning

Brøndbybibliotekerne er med i en læsekampagne, der skal få børn til at læse også i sommerferien. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndbybibliotekerne er hen over sommeren med i en kampagne, der skal holde børnenes læselyst ved lige

Af Heiner Lützen Ank

Sommerbogen er folkebibliotekernes landsdækkende læsekampagne for 7-14-årige.

Idéen bag Sommerbogen er at støtte op om børns læselyst hen over sommerferien, og en konkurrence som Sommerbogen kan forhåbentlig motivere børnene til at holde læsningen ved lige, selvom de holder ferie fra skolebænken.

Børnene vælger selv de bøger, de vil læse og anmelde.

Hos Brøndby-Bibliotekerne er der særligt fokus på mødet med børnene. I ugerne op til kampagnens start besøger børnebibliotekarerne skoleklasser på Brøndbyvester, Brøndbyøster og Brøndby Strand Skole.

Sommerbogen løber af stablen fra den 15. juni til den 25. august. Man tilmelder sig på det lokale bibliotek, læser og anmelder tre bøger, afleverer anmeldelserne og får en valgfri, gratis bog i gave.

Læs mere på brøndby-bibliotekerne.dk