Sommermåneder med aktiviteter

Zumba er en af de aktiviteter man kan prøve gratis i Vallensbæk i maj og juni. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. I maj og juni er der sat ekstra fokus på aktiviteterne i Vallensbæk

Af Heiner Lützen Ank

I maj og juni har Vallensbæk Kommune valgt at sige Op af stolen ud i solen og inviterer kommunens borgere ud at røre sig, på nye måder og steder, under overskriften Aktiv i Vallensbæk.

Et af disse tilbud er Zumba, som foregår om onsdagen i strandparken.

Her bliver der danset flittigt til de sydamerikanske rytmer, hvor der de første to gange er dukket 20–30 danseglade motionister op.

Det er en instruktør fra VI39 – gymnastik der fører an.

Udover Zumba, er der også Løb og fitness på programmet, hvor man får muligheden for at afprøve kommunens motionslegepladser, under kyndig vejledning fra foreningen Løb i Vallensbæk.

Derudover er der Åben Hal på Egholmskolen for børnene og GoRun for dem der ønsker at gå en tur.

Aktiviteterne er gratis og for alle, uanset fysisk form, og det bliver tilpasset til de deltagere, der møder op.

Læs mere om Aktiv i Vallensbæk på www.vallensbaek.dk/aktiv