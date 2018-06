Sportsbydrømmen skal konkretiseres

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har afsat penge til at lave en hvidbog, der skal konkretisere drømmene for Sportsbyen

Af Heiner Lützen Ank

Sportsbyen er en term, der har vokset sig stærk i den politiske debat i Brøndby de seneste år.

Området omkring stadion blev i 2017 således udpeget til regionalt udviklingsområde med fokus på sport, og siden da er der blevet drømt om, hvad det kan medføre af muligheder.

I forsøget på at konkretisere planerne for Sportsbyen besluttede kommunalbestyrelsen på majmødet at frigive 350.000 kr. til at udarbejde en udviklingsplan for Sportsbyen.

Tre spor

Forvaltningen går nu i gang med en kortlægning af alle interesserne i og omkring området. Resultaterne bliver samlet i en hvidbog, som forventes fremlagt for kommunalbestyrelsen på et temamøde senere.

Om processen hedder det i materialet for kommunalbestyrelsesmødet:

”I visionsarbejdet bliver der lagt stor vægt på en tværgående og helhedsorienteret tænkning. Der vil både være den overordnede vision og en række underliggende visioner med tilhørende indsatsområder og mål for det samlede udviklingsprojekt Sportsbyen. For at sikre klare rollefordelinger arbejder projektet med tre hovedspor: Idrætsforeningerne, de kommercielle interesser, og den fysiske byudvikling, som kommunen primært står for.”