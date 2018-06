Studentertid

Markus Marinelli blev mandag årets første student fra Brøndby Gymnasium. Det blev til et 10. tal i den sidste eksamen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Mandag fik de første studenter hue på på Brøndby Gymnasium. Markus Marinelli kom først ud af eksamenslokalet

Af Heiner Lützen Ank

Venner, familie og Brøndby Gymnasiums rektor, Pia Sadolin, stod klar til at tage imod Markus Marinelli, da han mandag morgen blev årets første student fra Brøndby Gymnasium.

– Det er super fedt. På en måde er 3. g gået hurtigere end 2. g. Måske fordi jeg var motiveret for at blive færdig, var Markus Marinelli umiddelbare kommentar til, hvordan det er at være færdig med gymnasiet.

Det sidste fag, Markus Marinelli var til eksamen i, var det tværgående fag AT, og det gik ganske godt:

– Jeg fik ti i dag, så det er dejligt. Jeg ender på et snit på 10,6, så jeg er ganske godt tilfreds.

Afklaret

Ifølge Markus Marinelli er flere af hans medstudenter usikre på, hvad fremtiden skal byde. Men ikke Markus Marinelli:

– Nu skal jeg have et sabbatår, hvor jeg skal arbejde og tjene nogle penge, så jeg kan komme ud at rejse med nogle kammerater her fra skolen. Derefter skal jeg på CBS.

En plan, der er vokset frem, mens Markus Marinelli gik på Brøndby Gymnasium:

– Da jeg startede på gymnasiet, troede jeg, at jeg skulle læse noget naturvidenskabeligt, men det har altså ændret sig. Så ud over at lære noget, så har gymnasietiden også givet mig afklaring i forhold til fremtiden.