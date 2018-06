Succes i Brøndby Hallen

En kæmper hjælpes ud af ringen ved MMA stævnet. Foto: presse-fotos.dk

SPORT. For noget tid siden blev der holdt Danish MMA Night i Brøndby Hallen - det var en succes

Af Rikke Starskov og Elisabeth Johansen

Lørdag den 9. juni 2018 var der fyret op for et show i Brøndby Hallen med god mad, live musik og Mixed Martials Arts (MMA) kampe, med store stjerner som blandt andet Mark O. Madsen. Trods en fodboldlandskamp på Brøndby Stadion var den store hal stadig halvt fyldt med mennesker. Folk var kommet fra Jylland, Fyn og Storkøbenhavn, for at overvære det store show. Der blev brugt meget tid på showet, og det var sandelig også det værd.

– Arrangementet, det var fuldstændig fantastisk, og vi kunne ikke have drømt om et bedre event end det vi havde lavet, mener Jan Jensen, event direktør for Danish MMA Night i Brøndby Hallen.

Jan Jensen har haft tilknytning til Brøndby Hallen, siden han var en lille dreng. Det gav ham god grund til at holde arrangementet samme sted.

– Eventet blev holdt i Brøndby Hallen, fordi jeg bor i Brøndby. Jeg har selv set en hel masse events blandt andet MMA eller når der har været boksning derovre, fortæller Jan Jensen.

På vej mod toppen

MMA er ikke så stort i Danmark, men måske bliver det lavet om på nu. Mange mennesker fandt vej til Brøndby Hallen, for at støtte op om den hårde kampsport. Det store arrangement fik en kæmpe succes og de var alle meget tilfredse.

Jeg er helt sikker på at denne sportsgren er kommet for at blive, og den vokser. Den er faktisk den mest hurtigst voksende sport i verden, udtaler en stolt event direktør.

Et lokalt håb om en ny stor stjerne er Rhassan, som kommer fra Brøndby Strand, der vandt en af sine kampe med et knockout.

De fremtidige planer

Arrangementet i Brøndby Hallen var kun starten på mange Danish MMA nights.

– Det er en rejse, vi er i gang med, så jeg er helt sikker på, at vi gerne vil fortsætte den rejse, vi er påbegyndt og lavet et nyt, siger Jan Jensen, om at gentage arrangementet.

– Vi var rigtig godt tilfredse med dette arrangement. Næste gang vil vi gerne fylde hele hallen op med tilskuere, som støtter op om sporten. De skulle selvfølgelig også lige have en chance for at se hvem vi er og om vi nu kunne leve op til det vi havde sagt. Det må man sige, det kunne vi, tilføjer Jan Jensen.

Det er ikke helt billigt at holde sådan et arrangement som dette, så derfor håber Jan, at der er nogle der vil støtte op om det, både blandt medier og tilskuere, sådan så man kan fortsætte og gentage succesen.