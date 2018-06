Succesfuld sankthansaften uden ild

Foto: Kim Matthäi Leland

HELE OMRÅDET. Lørdag blev der fejret sankthansaften i Vallensbæk Havn og Middelalderlandsbyen i Brøndby uden bål men med masser af glade gæster

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er stadig afbrændingsforbud i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, og det lagde flere steder en dæmper på fejringen af sankthansaften.

I Middelalderlandsbyen i Brøndby havde de dog valgt at fejre aftenen alligevel. Middelalderlandsbyens Venner var i tvivl om, hvorvidt der ville komme gæster, men den blev gjort til skamme. Allerede en time før åbningen kom de første gæster og i alt blev arrangementet besøgt af omkring 350 mennesker. Der var livlig aktivitet i børneworkshoppen, lav din egen stråheks, og fårene blev nusset og fodret. Aftensmaden stod kokkelever fra Produktionshøjskolen i Brøndby for. Viceborgmester Hajg Zanazanian holdt en både humoristisk og lokalinspirreret tale, der med afsæt i Middelalderlandsbyen, kom rundt om hekse, højhuse og byudvikling.

Resten af aftenen stod i musikkens tegn og Virelai, der er et af Danmarks mest velspillede middelalderbands, stod for både Midsommervise og kædedans i landsbyen.

Alternativt bål

Også i Vallensbæk Havn var der planlagt en stor fest i anledning af sankthansaften. Og her var arrangørerne også nervøse for, hvordan festen ville gå uden ild. Alt andet omkring arrangementet kørte som det plejede. En lang række bands spillede op til fest, både fra Vallensbæk Musikskole, bandet Musik til kaffen og det professionelle orkester Rigtige Mænd, der spiller, så man nærmest ikke kan høre, at det ikke er TV-2. Derudover var der ponyridning, boder, børne-tivoli og sankthanstaler fra borgmesteren, både til børn og voksne.

Og så var der det der bål. Efter børnetalen bad borgmester Henrik Rasmussen alle børnene om at puste balloner op og sætte dem på det alternative bål. Det blev en hyggelig aktivitet for børnene og deres forældre, der sammen fik pyntet det store bål. På toppen tronede den flotte heks, som børnene i daginstitutionen Stien havde lavet.

Efter mørkets frembrud blev de elektriske lyskæder i bålet tændt, og Danmarks måske første CO2-neutrale bål var en realitet. Flere af de fremmødte var så begejstrede for det alternative bål, at de sågar mente, at man skulle gøre sådan her fremover.

Også i Vallensbæk Nord blev sankthans-arrangementet gennemført med musik og sankthanstale.