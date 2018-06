Totalt afbrændingsforbud aflyser ikke sankthansaften

Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. Både Hovedstadens Beredskab, der dækker Glostrup og Brøndby Kommune og Østsjællands Beredskab, der dækker Vallensbæk, har indført totalt afbrændingsforbud, der formentlig vil gælde til efter sankthansaften. Det får dog ikke alle til at aflyse

Af Jesper Ernst Henriksen

Selvom der er kommet mindre mængder nedbør, er det stadig meget tørt i hele Storkøbenhavn. Derfor har Hovedstadens Beredskab og Østsjællands Beredskab indført afbrændingsforbud.

– Afbrændingsforbuddet omfatter al brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof. Forbuddet gælder også brug af engangsgrill og brug af indrettede bålpladser. Eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på ubrændbart underlag i egen have. Da der ikke er udsigt til større mængder regn i de kommende dage, må det forventes at afbrændingsforbuddet kommer til at vare hen over sankthans og at det derfor heller ikke vil være tilladt at tænde bål denne aften. Forbuddet gælder også for bål der er placeret i søer, havne, mv., samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler, skriver Hovedstadens Beredskab.

Enkelte steder har det fået arrangørerne af sankthansaften til at aflyse arrangementet. For eksempel vil der ikke være sankthansbål i Vesterledparken.

Holder fest alligevel

Det er dog ikke alle, der lader sig slå ud af et afbrændingsforbud. I Middelalderlandsbyen i Brøndby havde de planlagt en stor fest – den holder de alligevel.

– Middelalderlandsbyens Venner, der er arrangør, har besluttet at de vil holde sankthansfesten – bål eller ej. Der bliver således fortsat mad, drikke, arbejdende værksteder, underholdning og musik (med Virelai), siger Tonny Soltau fra Middelalderlandsbyen.

Også i Vallensbæk Havn er der planlagt en stor fest, som bliver gennemført uanset hvad. Her har Lions Club Vallensbæk og Vallenbæk Kommune i fællesskab stået for arrangementet. Festen starter klokken 14 med tivoli, klokken 15 åbner boderne, hvor der blandt andet er det muntre køkken, forskellige mad- og drikkevarer og så er blomsterboden tilbage.

Der vil også være masser af underholdning. Om eftermiddagen spiller bandet Musik til kaffen, senere fire bands fra Vallenbæk Musikskole, og om aftenen spiller Rigtige Mænd, der er en hyldest til TV-2. Derudover vil der være ponyridning, snobrød og roerne fra Superkraftcenter Vallensbæk vil ro omgange af en kilometer i Vallensbæk Havn.

Hvis der ikke kommer meget regn i løbet af de kommende dage, vil der ikke blive noget bål. Men der vil stadig være båltaler fra borgmester Henrik Rasmussen. Arrangørerne arbejder på at få lavet en løsning, hvor de kan bruge heksene, som nogle børn allerede har lavet, alligevel – bare uden at brænde dem af.