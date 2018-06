Vallensbæk-ryttere vandt guld

De fire guldvindere med deres træner Ulrik Falbe Hansen. Foto: Karina Pedersen

SPORT. Fire Vallensbæk-ryttere har netop vundet finalen i Elevskole Cup i Aalborg

Af Heiner Lützen Ank

Spænding blev afløst af lettelse og jubel, da Sofie Lund Madsen, Annika Pedersen, Sara Borup Andersen og Jule Overgaard tog sejren hjem ved finalen i Elevskole Cup i Aalborg den sidste weekend i maj.

De fire ryttere går til daglig i Sportsrideklubben i Vallensbæk.

Lær ny hest at kende

Det var første gang, Dansk Rideforbund arrangerede denne type konkurrence, som afholdes på rideskoler rundt omkring i Danmark og er kendetegnet ved, at alle deltagere rider dressur på værtsklubbens heste.

På den måde får rytterne erfaring med forskellige heste, og man undgår at skulle transportere sin egen hest rundt i landet.

Men udfordringen er til at få øje på, når man kun har 10-15 minutter til at lære en fremmed hest at kende, inden man skal i gang med konkurrencen.

Fik tur på dressurhest

Rytterne var taget med deres holdleder Nataline Frydendahl og træner Ulrik Falbe Hansen til Aalborg, hvor der blev dystet både lørdag og søndag (den 26.-27. maj, red.).

I finalen blev rytterne bedømt af den internationale topdommer Hans-Christian Matthiesen.

Vel ankommet hjemme i Vallensbæk blev de fire ryttere modtaget af blandt andre Henrik Rasmussen (K), borgmester, der lykønskede dem med det flotte resultat.

Og der ventede de fire ridepiger en ganske særlig overraskelse. På ridebanen i Vallensbæk Ridecenter stod nemlig Grand Prix-hesten Overgårds Lawell sadlet og klar, og under kyndig vejledning fra berider Michael Søgaard fik pigerne deres første oplevelse med dressur-øvelser på højeste niveau inden for ridningen.

– Der er vist ingen tvivl om, at de her fire ryttere satser på at nå endnu længere med deres ridning, siger Per Christian Springborg, leder af Vallensbæk Ridecenter.