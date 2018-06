Vallensbæk satser på rillespor noget af vejen

Foto: Illustration: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallenbæk har besluttet at købe rillespor på noget af strækningen for den kommende letbane

Af Heiner Lützen Ank

Den kommende letbane er i sagens natur et stort projekt, der indeholder en lang række temaer, valg og prioriteter.

Noget der atter blev tydeligt, da kommunalbestyrelsen i Vallensbæk holdt møde den 30. maj.

Her skulle de lokale politikere således forholde sig til, hvorvidt de vil bruge penge på at tilkøbe rillespor, og hvis ja, i hvor stort et omfang det skal være.

Sagen er nemlig den, at den kommende letbane er projekteret med ballasterede spor (jernbanespor med sveller på granitskærver, red.).

Ifølge aftalen for letbanen er der dog mulighed for, at de enkelte kommuner kan tilkøbe rillespor, ligesom kommunerne kan vælge mellem at få rillesporene nedfældet i foreksempel beton eller græs.

På udvalgte meter

På mødet mente Henrik Rasmussen (K), borgmester, at der er flere argumentet for at tilkøbe rillespor:

– Det handler naturligvis også om at stationerne skal være pæne, når man kommer til Vallensbæk. Så man også får en god æstetisk oplevelse, når man står og venter på letbanen. Men en anden ting er også sikkerheden. For vi ved, at når folk er stået af en bus eller et tog, så går man lige over. Med det her rillespor er det mere sikkert at gå lige over, i stedet for at man skal over nogle sveller og nogle sten. Desuden har vi arbejdet med, hvordan man ligesom kan få skabt en allé.

Ideelt set ville det være godt med rillespor igennem hele kommunen.

Men det er ikke økonomisk realistisk, mente samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Derfor blev politikerne enige om at prioritere cirka 450 meter rillespor omkring de tre kommende stationer samt længere strækninger med begrønning:

– Til strækningen mellem jernbanebroen og ned til Vejlegårdsvej har vi sat penge af til en støjskærm på begge sider, så vi får lavet en korridor. Her sætter vi en hæk, så det også bliver kønt at se på. På strækningen oppe fra Brøndby, vil det virke lidt voldsomt, hvis man sætter hække op, fordi virksomhederne i områderne, gerne vil ses. Derfor arbejder vi med at plante nogle træer. Så man kommer ind i en allé. Også i Strandhaven arbejder vi med træer, sagde Henrik Rasmussen i forbindelse med sagen.

Dermed ramte prisen, ifølge Henrik Rasmussen og den øvrige kommunalbestyrelse et realistisk niveau:

– Prisen for dette projekt er 14,3 mio. i alt. Det ville have været næsten 50 mio., hvis vi lavede den fulde løsning. På den her måde får vi alligevel lavet en masse flotte grønne områder.

Sikkerhed og æstetik

Socialdemokratiet var i det store og hele enig i, at løsningen var god og økonomisk realistisk. Men det forhindrede dog ikke Søren Wiborg i at kritisere, at der ikke tidligere var blevet arbejdet med sagen:

– Vi fik først det her udkast i går aftes (den 29. maj, red.) i grupperne. Det er ikke tilfredsstillende, at når Forvaltningen modtager noget den 18. januar, at vi så først modtager et forslag aftenen før, vi skal behandle det. Det med rillespor kontra sveller indeholder to vigtige spørgsmål for os. For det første sikkerheden. Vi kan ligeså godt gøre det så sikkert som muligt at gå over sporrene. Sveller vil øge risikoen for fald. Så er det visuelle også vigtigt for os. Og de løsninger, der er fremlagt her, kan vi sagtens støtte.

Skjule banen

Også Dansk Folkeparti erklærede sig enig i planen, fortalte Kenneth Kristensen Berth:

– Jeg tror, det vil komme bag på mange, når de ser standardløsningen. Mange borgere tror nok, at letbanen er født med rillespor i beton. Derfor er det godt, at vi er endt med den her løsning i Vallensbæk. Det er også godt med denne løsning, så det ligesom bliver skjult, så det ikke virker som om, at man fører en jernbane ned igennem vores kommune. Vi får på denne måde skjult banen. Det er grønnere til en pris, der er til at have med at gøre.

Udover de cirka 450 meter rillespor, kommer der også rillespor, hvor letbanen krydser veje