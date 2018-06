Vallensbækbørn lavede sandskulpturer

Der har netop været afholdt sanddag ved Arken i Ishøj. Børn fra blandt andet Brøndby og Vallensbæk var med. Foto: Julie Smed Jensen

VALLENSBÆK/BRØNDBY. 1.500 børn fra Vestegnen og Storkøbenhavn var for nylig samlet til Arkens sanddag. Over 100 Vallensbækbørn var med

Af Heiner Lützen Ank

Da der for nylig blev afholdt sanddag ved Arken var knap 40 af de ældste børn fra børnehaven i Amalieparken i Vallensbæk med. Desuden deltog cirka 80 børn fra indskolingen ved Vallensbæk Skole.

Alle havde en dag med fokus på samarbejde og Ishøj Strand blev henover formiddagen omdannet til et fantasifuldt landskab af sandslotte og -skulpturer.

Dagens tema var Ugo Rondinones Seven Magic Mountains, som sandslot-arkitekterne kunne lade sig inspirere af.

Dagen blev afrundet med præmieoverrækkelser. Prisen for de mest fantasifulde sandskulpturer gik blandt andet til Børnehuset Myretuen fra Brøndby.