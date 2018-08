120 nye lejeboliger færdige

Amalieparken er nu afleveret. Foto: MT Højgaard

VALLENSBÆK. I Vallensbæk Strand står fem punkthuse i Amalieparken nu færdige til, at de fremtidige lejere kan rykke ind. Blokkene er afleveret i etaper, og den sidste blok blev afleveret tre måneder før tid uden fejl og mangler.

Af Jesper Ernst Henriksen

I Amalieparken i Vallensbæk Strand har MT Højgaard opført fem punkthuse for Dades. Punkthusene, der tæller fem blokke, indeholder i alt 120 udlejningsboliger, der nu står klar til indflytning. Den første af blokkene i Amalieparken blev afleveret i november 2017, og den sidste blev afleveret uden fejl og mangler i slutningen af maj 2018, hvilket var tre måneder før tid.

– Alle fem blokke er afleveret til tiden, og de sidste to henholdsvis én og tre måneder før tid. Desuden er de sidste fire blokke afleveret uden fejl og mangler. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har sat arbejdet i system og optimeret på tidsplanen ved at inddrage vores samarbejdspartnere i tidsplanlægningen. Derved har alt været nøje planlagt og alle involverede i projektet har bidraget til, at det er blevet en smidig proces, siger seniorprojektchef i MT Højgaard, Martin Tolstrup.

Efter aflevering af den sidste blok er arbejdet på udendørsarealerne blevet færdiggjort. Der mangler dog stadig at blive plantet træer og græs, som ikke er fordelagtigt lige nu på grund af årstiden.

Gode familieboliger

Det er en meget tilfreds bygherre, der ser tilbage på både proces samt resultat. Lejerne er også meget glade for at flytte ind i de flotte boliger.

– Vi har fået nogle rigtig gode familieboliger her i Amalieparken – opført til tiden og i et rigtig godt kvalitetsniveau. Vi har haft en rigtig god proces med MT Højgaard under hele forløbet, og de har været en yderst professionel samarbejdspartner under hele sagen, siger projektudviklingsdirektør i Dades, Bjarne Erik Sørensen.

Sidste etape

Realisering af projektet i Amalieparken med fem punkthuse er et af de første samarbejder mellem ejendomsinvesteringsselskabet Dades og MT Højgaard omkring opførelse af nye boliger.

Bebyggelsen i Vallensbæk Strand udgør den sidste etape af den attraktive bebyggelse Amalieparken. De fem punkthuse rummer 120 velindrettede boliger fordelt på i alt 13.500 kvadratmeter. Alle lejligheder har store altaner, og i forbindelse med byggeriet er der etableret et parkanlæg, som kommer hele bebyggelsen til gode. Beboerne er allerede ved at flytte ind i de nye boliger.