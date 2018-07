Spar på vandet

Selvom græs og blomster savner vand for tiden, opfordrer Hofor til, at man tænker sig om. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY OG VALLENSBÆK. Hofor opfordrer alle til at spare på vandet

Af Heiner Lützen Ank

I en pressemeddelelse opfordrer Hofor alle beboere i forsyningsselskabets område til at spare på vandet.

I pressemeddelelsen hedder det blandt andet:

”Danmark er i sommeren 2018 ramt af en historisk slem tørke, og vandværkerne arbejder i øjeblikket på højtryk for at følge med det aktuelle merforbrug på omkring 15 procent i Hofors forsyningsområde.”

Hofor henstiller derfor til, at alle minimerer deres vandforbrug og følger vandsparerådene.

FAKTA

Vandsparerådene:

Lad være med at vande din græsplæne. Den kan sagtens klare sig uden

Brug en vandkande, når du vander dine blomsterbede og blomsterkrukker, vandslangen er en vandsluger, som bruger 12 liter vand per minut

Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne

Undlad at fylde store havebassiner, de største kan rumme ligeså meget vand, som en enkelt dansker bruger på et halvt år.