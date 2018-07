27 gymnaster til internationalt stævne

27 gymnaster fra Brøndby Strands Gymnastikforening har været til internationalt stævne i Italien. Foto: Helle Bendixen

SPORT. Brøndby Strands Gymnastikforening repræsenterede Brøndby Kommune ved gymnastikstævnet Festival Del Sole i Italien

Af Jesper Ernst Henriksen

I uge 27 var Brøndby Kommune repræsenteret på fornemmeste vis, da Brøndby Strands Gymnastikforenings juniorhold deltog i det internationale gymnastikstævne Festival Del Sole i Riccione i Italien. Mere end 5700 gymnaster fra 18 forskellige lande lagde vejen forbi den 14. udgave af gymnastikstævnet, og for første gang siden 1992 var Brøndby Strands Gymnastikforening og dermed Brøndby Kommune repræsenteret.

BSG’s Juniorhold bestod af 27 gymnaster i alderen ti til 18 år samt seks instruktører. Med på turen var også en del forældre og søskende.

I løbet af ugen opviste holdet tre gange på tre forskellige lokationer i byen, og især til den første opvisning var det tydeligt, at der var nerver på, på trods af, at det var holdets 9. opvisning i denne sæson. Men det var som om at stemningen var en smule anderledes og forventningspresset større, end holdet er vant til, når de opviser til de sædvanlige opvisninger i Danmark. Det var i hvert fald tydeligt på både instruktører og gymnaster, at det var en hel særlig situation og en stor oplevelse. Holdet leverede dog fremragende opvisninger på højt niveau alle tre dage til store klapsalver og jubelbrøl på de prop fyldte arenaer.

– For mange af holdets instruktører og gymnaster var turen til Italien en mangeårig drøm, der gik i opfyldelse. At være det første hold i Brøndby Strands Gymnastikforening siden 1992, der opviser i udlandet, og samtidig få lov at repræsentere sin kommune og land på fornemmeste vis, var uden tvivl en stor oplevelse for alle, og vi håber at det vil gentage sig i 2020, når den 15. udgave af Festival Del Sole skal afholdes, siger Kasper Lundquist, instruktør på juniorholdet.