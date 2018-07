Akutsygeplejersker er en stor succes

Akutsygeplejerskerne har været en stor succes. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP OG VALLENSBÆK. Ny ordning, hvor syge borgere kan få akut besøg af en specialsygeplejerske, er en stor succes. Ordningen har forebygget indlæggelser fra dag et i Glostrup og Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 1. juni stod akutsygeplejerskerne klar til første arbejdsdag på det, der hedder den Fælles Akutfunktion. Funktionen dækker borgere i Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Taastrup kommuner. Og der gik kun en time, før telefonen ringede første gang, og der var bud efter en akutsygeplejerske. En læge var bekymret for én af sine patienter, der havde vejrtrækningsproblemer.

Det var Gerda fra Albertslund, og kort tid efter røret var lagt på, blev hun den første, der fik besøg af en akutsygeplejerske. Gerda var ikke den eneste, der fik besøg af en akutsygeplejerske den dag. Inden den første arbejdsdag var omme, havde akutsygeplejerskerne besøgt borgere i alle fire kommuner:

– Vi kunne slet ikke få armene ned. Det viser jo, at der helt klart er efterspørgsel på det, vi kan, og at vi har fået gjort opmærksom på, at vi er der og faktisk kan gøre en forskel, fortæller Betina Frandsen, der er én af akutsygeplejerskerne i teamet.

Forebygger indlæggelser

De gode takter fra den første dag er fortsat, og i løbet af de første tre uger har 75 syge borgere fra de fire kommuner fået hjælp. Det har været alt lige fra at få skiftet kateter, taget blodprøver, lagt sonde og få givet væske i drop til borgere, der er blevet dehydrerede i sommervarmen. I cirka halvdelen af tilfældene havde alternativet sandsynligvis været en indlæggelse.

– Det kan godt være en voldsom oplevelse at blive indlagt. Så er det noget mere udramatisk, at der lige er en sygeplejerske, der kigger forbi, mens du alligevel er hjemme. Tit går det også hurtigere. Og hvis det viser sig, at det er nødvendigt at blive indlagt, er det lettere at sikre, at man kommer det rigtige sted hen fra start, fordi der allerede er foretaget en faglig vurdering, fortæller Betina Frandsen.

Ring 1813 eller 112

Det er især de praktiserende læger, der sender bud efter en akutsygeplejerske, og et godt samarbejde med netop de praktiserende læger er helt afgørende, fordi det er lægerne, der skal ordinere en behandling. Derudover kan hjemmesygeplejen, hospitalet eller egen læge også henvise. Som borger skal man stadig kontakte egen læge, 1813 eller 112 som man normalt ville gøre, hvis man bliver syg.

Med den nye ordning har borgerne i Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje-Taastrup fået en fleksibel løsning, hvor der kan være en sygeplejerske til stede i hjemmet i løbet af få timer fra tidlig morgen til sen aften. Samtidig kan der foretages behandlinger og prøver, der før ville kræve, at man skulle på hospitalet, fordi det er forholdsvist specialiserede opgaver, der kræver en vis erfaring.