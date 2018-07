Aldrig er der blevet cyklet så mange kilometer

Cykelholdet fra Ikano Bank var et af de to vindende hold. Her er de sammen med formanden for Miljø- og Teknikudvalget Flemming Ørhem. Foto: Ghita Lentz.

GLOSTRUP. Måske det gode vejr i maj er forklaringen. Eller måske er de ansatte på virksomhederne i Glostrup bare ekstra friske, for årets Vi cykler til arbejde kampagne har slået alle rekorder. 229 kilometer har deltagerne cyklet i gennemsnit i maj måned, og det er langt over landsgennemsnittet

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune har været samarbejdskommune på Cyklistforbundets Vi cykler til arbejde i mange år. Det er en landsdækkende kampagne, hvor der i år var 6.035 cykelhold med fra hele landet, som kørte 10.430.954 km tilsammen – det er rundt regnet 268 gange rundt om jorden.

Igen i år var der stor opbakning til kampagnen blandt virksomhederne i Glostrup. 1.307 medarbejdere fordelt på 142 hold har deltaget og kørt næsten 300.000 km. En meget imponerende tilslutning set i forhold til kommunens størrelse. I Glostrup er vi oppe på 229 km i gennemsnit per deltager – som er hidtil rekord og ligger langt over landsgennemsnittet på 177 km.

Også de lokale politikere glæder sig over resultaterne. Udvalgsformand for Miljø- og Teknikudvalget Flemming Ørhem (DF) siger:

– Vi prøver at motivere virksomhederne til at deltage. Vi sender breve ud inden kampagnestart, og vi udlover lokale præmier til to hold og en holdkaptajn. I Vi cykler til arbejde handler det ikke om at cykle hurtigst eller længst. det handler om at have det sjovt med kollegaerne og få en sundere hverdag med den daglige cykeltur. Derfor er årets vindere fundet ved lodtrækning. Den daglige cykeltur gør rigtig meget både for den enkeltes sundhed, for klimaet og for trængslen på vores veje. Jeg håber, at de ansatte fra vores virksomheder vil holde fast i de gode cykelvaner – særligt i den kommende tid, når vi skal igennem en anlægsfase til letbanen. Her bliver pladsen på vejene ekstra udfordret og valg af cykel som transportmiddel ekstra vigtig.

Vinderne

I år blev vinderne af den lokale lodtrækning det syv mand store cykelhold ”Basserne” fra Ikano Bank og det 11 mand store hold fra Bording Data. Præmien blev overrakt af formanden for Miljø- og Teknikudvalget Flemming Ørhem (DF) og bestod af et gavekort til en økologisk restaurant, hvor hele cykelholdet kan få en hyggelig aften sammen. Herudover vandt holdkaptajnen for ”Procurement Pedal’s” fra Agilent Technologies et gavekort til Cyklistforbundets butik for den vigtige indsats som holdkaptajn.