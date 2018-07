Alle børn skal opleve noget i sommerferien

David Meier og en masse andre frivillige arrangerer fest for børnefamilier, der ikke ellers oplever noget i sommerferien. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lørdag den 4. august er der stor fest for 400 mennesker på Glostrup Stadion med helstegt pattegris og aktiviteter som kamelridning. Festen er for børnefamilier, der ellers ikke ville komme til at opleve noget i sommerferien

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 4. august bliver en festdag for omkring 400 mennesker fra hele Storkøbenhavn. Her har foreningen vi-gør.dk med David Meier i spidsen nemlig inviteret til sommerfest ved Glostrup Stadion. Det er selvfølgelig også en festdag for David Meier at se så mange glade mennesker, men det er faktisk en dag lidt senere i august, han tænker mere på. Nemlig første skoledag, den 13. august.

– Det er pisse fedt at se så mange mennesker og især børn være glade. Jeg modtager mange beskeder efter sommerfesten om, at det virkelig har hjulpet. Jeg har det lidt sådan, at hvis de her børn kommer tilbage efter sommerferien uden at have oplevet noget, så er de i min verden lette mobbeofre. Hvis læreren spørger, hvad de har oplevet, og de ikke kan sige noget. Nu kan de sige, at de har reddet på kamel og kørt på motorcykel og spist alt det candyfloss de kunne, siger han.

Startede med jul

David Meier startede som frivillig i julen 2012.

– Jeg har haft foreningen siden 2013. Det startede i julen 2012, hvor jeg var frivillig i en anden forening, så blev jeg bidt af det og tænkte, at det her skal jeg igen til næste jul. Så stiftede jeg foreningen vi-gør.dk, fordi jeg fandt ud af, at man ikke bare må holde jul for andre, der skal være en forening med cvr-nummer og en bestyrelse og så videre. Da julen 2013 var overstået, tænkte jeg, at der er lang tid til jul, og jeg kunne ikke sidde stille. Så jeg gik i gang med at arrangere en sommerfest, og den har vi så holdt hvert år siden, fortæller han.

Han har også andre aktiviteter i foreningen.

– I vinterhalvåret hjælper vi de hjemløse ved at køre ud med mad, soveposer og så videre. Der er rigtig mange af de hjemløse, der har mit nummer, så de ringer til mig, når de står og mangler, siger han.

Fed sommerfest

I år bliver første gang, at sommerfesten bliver afholdt i Glostrup, hvor David Meier selv bor. En af grundene er, at Klatreskoven er kommet til Glostrup.

– De to første år holdt vi det i Carlsberg Byen, hvor Klatreskoven lå dengang. De har givet 80 billetter, men dem er der desværre ikke flere af, siger han.

Han har mødt rigtig god opbakning fra Glostrup Stadion, hvilket har gjort det nemmere at arrangere festen og har betydet, at der kan komme flere med til festen.

– Det er dejlig nemt at bruge Glostrup Stadion. Jeg skal ikke ud at leje generator og toiletvogne, det har de dernede. Så jeg sparer ufatteligt mange timer, sidste år hentede jeg de ting i Køge og Hvidovre, siger han.

Så i år har han og de andre frivillige kunnet koncentrere sig om at arrangere alle de sjove ting.

– Det er traditionelt med salatbar og helstegt pattegris, hvis altså vejrguderne er med os, og vi må tænde op i grillen, ellers er jeg udfordret. Så er der aktiviteter som fodbold, kamelridning, motorcykler, hvor ungerne kan få alle de ture, de vil. Der vil være ansigtsmaling, DJ og livemusik og diverse aktiviteter som skattejagt, eller hvad vi nu finder på, siger han.

Stadig pladser

Der er plads til op til 400 mennesker til festen, og de første 300 pladser er allerede taget.

– Vi har valgt at invitere 400, og der er 100 pladser tilbage, som jeg har ladet stå åbne til folk fra lokalområdet, der læser denne artikel. Det er udelukkende for børnefamilier, der ikke har råd til eller mulighed for oplevelser i sommerferien, de kan komme med til den gratis sommerfest, siger David Meier.

Er man interesseret i at komme med til festen, skal man skrive til fest@forening.dk hurtigst muligt.

Når man ikke at få billet, er man dog stadig velkommen til at kigge forbi.

– Man er også velkommen til at kigge forbi på dagen, hvis man ikke er inviteret, men vores gæster får et armbånd, så de har førsteret til både aktiviteter og mad, siger David Meier.

Vi-gør.dk er en nonprofit forening og sommerfesten er betalt af sponsorer.