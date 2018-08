Bolden ruller igen til Brøndby Cup

Finalerne i Brøndby Cup bliver spillet på Bane 2 på søndag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Fra onsdag til søndag er der igen masser af liv på og omkring Brøndby Stadions baner, når Brøndby Cup igen går i gang. Op mod 10.000 mennesker vil være til cuppen lørdag og søndag, hvor en hjemmekamp på stadion også vil tiltrække mennesker

Af Jesper Ernst Henriksen

270 hold fra 14 nationer er ved at være klar til Brøndby Cup. Dem, der har rejst længst, er kommet hele vejen fra Taiwan. De har dog været i Brøndby i omkring en uge, hvor de har hjulpet de frivillige med at gøre klar til cuppen.

– De var med til at sætte hegn op og på mandag skal de hjælpe med at sætte borde og stole op i den røde hal. De flyver først hjem tirsdag efter turneringen, så de vil også hjælpe med at pakke sammen igen.

Det er en virkelig stor hjælp, sagde Michael Espersen, der står for den praktiske del af Brøndby Cup i sidste uge.

Eliteturnering

Turneringen starter allerede onsdag, hvor elite cuppen starter. Her spiller U13, U14 og U15 drenge på eliteplan fulde kampe mod hinanden. For U14 og U15 betyder det to gange 35 minutter, mens U13 spiller to gang 30 minutter. I alt 32 hold vil være med i eliteturneringen.

– Den ser rigtig stærk ud i år. Vi har fået hold fra Norge og Sverige med og U15 landsholdet fra Litauen er med i turneringen, siger Mustapha Saleh, der er sportslig ansvarlig for turneringen.

Eliteholdene spiller en kamp hver aften, og de kan få stillet en træningsbane til rådighed om formiddagen til et træningspas.

– Mange af holdene bruger turneringen som en optakt til sæsonen, hvor de kan prøve sig af mod de bedste modstandere, siger Mustapha Saleh.

Eliteturneringen bliver afsluttet med finaler mellem de bedste hold.

De bliver spillet søndag eftermiddag, og Mustapha Saleh håber at se et par Brøndbyhold i finalerne. De bliver spillet på bane 2 lige ved siden af stadion, så der er mulighed for at se kampene inden man går på stadion og ser Brøndby – FCN. Kampene bliver også livestreamet og kommenteret.

Breddeturnering

Torsdag aften fra 20 til 21.00 er der åbningsceremoni, hvor borgmester Kent Max Magelund kommer og åbner turneringen.

Fredag morgen starter bredde turneringen, hvor omkring 190 hold vil være med. Nogle af dem er lokale, men en stor del af dem vil sove på skolerne i Brøndby og skulle have op til tre måltider om dagen.

– Vi har op omkring 300 frivillige til at hjælpe med at arrangere turneringen. Nogle er her hele ugen, nogle har kun en enkelt vagt. Det bliver sværere og sværere at skaffe frivillige, især nogle der vil bruge en hel uges ferie på det, men det kan ikke lade sig gøre uden, siger Michael Espersen.

Ud over de frivillige til turneringen er der selvfølgelig de frivillige, der hjælper alle holdene som holdledere og trænere.

Holdene i breddeturneringen spiller flere kortere kampe om dagen, så der vil være aktiviteter fra klokken otte om morgenen til klokken 21 om aftenen på stadion.

Minicup

Lørdag og søndag bliver der for alvor run på omkring Brøndby Stadion, når Brøndby Mini Cup bliver tilføjet. Her er der omkring 65 hold i årgangene U8, U9 og U10. De spiller helt korte kampe på to gange syv minutter med fem spillere på hvert hold. Det er primært lokale hold, så der forventes mange mennesker på stadionområdet lørdag og søndag.

– Der vil være 4.000 spillere, men med trænere, ledere, forældre, bedsteforældre, søskende og så videre, så forventer vi 8 til 10.000 mennesker i området, siger Michael Espersen.

I år har Brøndby Cup gjort noget ekstra ud af event-området, der ligger lige bag Brøndby Hallen. Her vil der være hoppeborge og DJ, og flere muligheder for mad og drikke. Der vil også være Sportsmaster og Brøndby Shoppen, der stiller midlertidige butikker op.

Masser trafik

Michael Espersen opfordrer andre i området til at være tålmodige med trafikken, til at flest muligt benytter cyklen eller kollektiv transport, og ikke mindst at man parkerer lovligt, hvis man kommer i bil.

– Brøndby har ønsket og fået en hjemmekamp i forbindelse med Brøndby Cup, så vi slutter turneringen med, at alle har mulighed for at komme på stadion og se Brøndby mod FCN, sidste års nummer to mod nummer tre, siger han.

Det vil dog formentlig skabe lidt ekstra trafikale udfordringer.

Varmt og tørt

Det ekstremt tørre og solrige vejr de seneste måneder kommer også til at påvirke Brøndby Cup i år. Kommunen har lov til at vande de baner, der ligger nord for Holbækmotorvejen, men alle banerne syd for er en del af den grønne kile. Det betyder strammere regler, herunder et vandingsforbud.

– Det ligner en hømark og de er sten hårde, men vi kan ikke gøre noget, vi er nødt til at spille på dem, siger Michael Espersen.

– Det er som at spille på asfalt, så vi forventer nogle skader, men vi håber det selvfølgelig ikke, siger Mustapha Saleh.

Brøndby Cup har samaritter på arbejde, når turneringen er i gang.

– Vi skal også sørge for, at alle får rigeligt med vand i varmen.

Jeg har lige bestilt en palle ekstra vand til vores frivillige, og vi har vand tilgængeligt flere steder på området, siger Michael Espersen.