Dansk Folkeparti: Barn går ulovligt i skole

Kenneth Kristensen Berth (DF) undrer sig over, at et barn, der opholder sig i Danmark med henblik på at søge familiesammenføring, kan få lov til at gå i skole i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. Dansk Folkeparti i Vallensbæk undrer sig over, at et barn, der er i landet med henblik på familiesammenføring, kan gå i skole. Både ministeren og kommunen mener, barnets tarv er vigtigst

Af Heiner Lützen Ank

På kommunalbestyrelsens sidste møde før sommerferien var et af punkterne en ny model for modtageklasserne i Vallensbæk.

I forbindelse med forberedelsen til punktet, faldt Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti over en sag, han mener, der bør sættes fokus på såvel lokalt som nationalt.

Kenneth Kristesen Berth opdagede nemlig, at et barn, der ikke har opholdstilladelse i Danmark, men sammen med sin mor er kommet hertil i håbet om at blive familiesammenført med sin far, er blevet indskrevet på en skole i Vallensbæk.

– Det går ikke, som Kenneth Kristensen Berth formulerer det.

– Vi har regler om, at man skal have et opholdsgrundlag i Danmark for at kunne være her, så kan man ikke bare flytte hertil uden videre.

Sag fra Vallensbæk

Selvom sagen umiddelbart blot angår et enkelt barn, frygter Kenneth Kristensen Berth, at problemet er større.

Derfor har han rettet henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager (LA) og bedt hende forholde sig til:

”Er det ministerens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt, at børn, der flytter til Danmark uden at have et opholdsgrundlag, for eksempel fordi familien planlægger at søge familiesammenføring med det pågældende barn, uden videre af kommunerne indskrives i den danske folkeskole, selvom barnet principielt altså ikke har ret til at være i Danmark.”

Herefter henviser Kenneth Kristensen Berth til sagen fra Vallensbæk, hvor et barn af tyrkisk herkomst altså er blevet indskrevet i en af skolerne i Vallensbæk.

Samtidig tilføjer Kenneth Kristensen Berth i brevet til ministeren, at det undrer ham, at Vallensbæk Kommune begrunder skoleindskrivningen med henvisning til Folkeskolelovens paragraf 32, der siger, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt.

Det er ifølge Kenneth Kristensen Berth således ikke acceptabelt, at Vallensbæk Kommune tolker loven således, at et barn, selvom det ikke har opholdstillladelse i Danmark, kan gå i skole her.

Burde ikke nå hertil

Faktisk mener Kenneth Kristensen Berth, at Vallensbæk Kommune skulle have skredet til handling lang tid før, sagen blev til en sag, i skole eller ej:

– Det undrer mig, at man ikke kontakter Udlændingestyrelsen, da man fik kendskab til sagen. I stedet har man bare ladet barnet begynde i skole.

Desuden undrer det Kenneth Kristensen, at man i følge kommunens egne oplysninger har taget faderens ord for gode varer og ikke bedt ham dokumentere sagens rette sammenhæng:

– De oplysninger, kommune har, stammer udelukkende fra faderen, uden der er fremlagt dokumentation.

Af hensyn til barnet

Også i Vallensbæk Kommune erkender man, at barnet er blevet indskrevet på en skole i kommunen. Således hedder det i en mail, som Henrik Rasmussen (K), borgmester, har sendt til Kenneth Kristensen Berth:

”Forvaltningen har undersøgt sagen og kan oplyse, at det pågældende barn og hendes mor kom til Danmark i slutningen af 2017. De er ikke danske statsborgere. De indrejste med henblik på at søge familiesammenføring (permanent opholdstilladelse) med resten af familien, som er barnets far (og moderens ægtefælle) og to søskende med dansk statsborgerskab. Det er information, som er tilgået forvaltningen fra barnets far i forbindelse med dialog om indmeldelse af det pågældende barn i skole.”

Oplysninger som kommunen, som Henrik Rasmussen skriver, har valgt at stole på:

”Da faderen søgte om barnets optagelse i skolen, fandt forvaltningen ikke, at der var grundlag for at betvivle rigtigheden af faderens oplysninger og dermed lovligheden af moderens og barnets opholdsgrundlag eller intentionerne om at søge permanent opholdstilladelse. Forvaltningen har derfor ikke søgt oplysningerne dokumenteret.”

Og på denne baggrund er det altså blevet vurderet, at barnet bør indskrives på en skole i Vallensbæk, slår Henrik Rasmussen fast:

”Barnet er indmeldt i skole i henhold til folkeskolelovens § 32. Det fremgår af bestemmelsen, at ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt (med mindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden lovgivning). Det samme gælder børn, der skal opholde sig her i landet i mindst seks måneder … Kravet om 6 måneders ophold skal ifølge Undervisningsministeriet fortolkes til gavn for barnet, da det er folkeskolens opgave at sikre grunduddannelse til alle børn med bopæl her i landet.”

Minister: barn vigtigst

Kenneth Kristensen Berth får dermed ikke opbakning fra Vallensbæk Kommune. Og heller ikke fra Merete Riisager. Hun skriver nemlig i et svar til Kenneth Kristensen Berth:

”Folkeskolen er et kommunalt anliggende. Det er således kommunalbestyrelsen, der i overensstemmelse med folkeskoleloven tager stilling til optagelse i folkeskolen. Ifølge folkeskolelovens § 32 er alle børn, der bor fast her i landet, omfattet af lovens bestemmelser om undervisningspligt. Det samme gælder børn, der skal opholde sig her i landet i mindst 6 måneder. Bestemmelserne gælder, uanset om barnet er dansk statsborger eller har statsborgerskab i et andet land.”

Lovforslag på vej

Det får dog ikke Kenneth Kristensen Berth til at opgive kampen.

– Det går jo virkelig ikke, at man sådan bare kan begynde i skole, selvom man ikke må være her. Efter sommerferien fremlægger vi et lovforslag, der skal gøre noget ved sagen.

I forhold til Vallensbæk medgiver Kenneth Kristensen Berth, at der ikke er så meget at gøre. Men tilføjer dog:

– Vi holder naturligvis øje med sagen, og måske skal der kigges på, at kommunen sådan uden videre godtager faderes oplysninger.