Delta Park krydset skal gøres mere sikkert

Der skal blandt andet bygges længere svingbaner i krydset ved Delta Park. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har afsat knap fire mio. kr. til at sikre krydset ved Delta Park

Af Heiner Lützen Ank

Der skal ske ændringer af krydset ved Delta Park. Det er konklusionen efter det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk.

De lokale politikere er således enige om, at det nuværende signalregulerede kryds ikke har den rette kapacitet til at afvikle trakfikken sikkert og hurtigt. Uanset om man kommer fra Delta Park eller Vejlegårdsparken.

Og det skal der altså ændres på.

Svingbaner

Fra nord ad Vallensbæk Torvevej skal venstresvingsbanen forlænges mod Delta Park. Det er håbet, at dette giver et bedre flow i trafikken på Vallensbæk Torvevej, selvom det ikke forventes at kunne afhjælpe tilbagestuvningen fra Sdr. Ringvej’s krydset i fuldt omfang.

Desuden skal der etableres en separat højresvingsbane ved udkørslen fra Delta Park, ligesom udkørslen fra parkeringsområdet bag fjernvarmebygningen rykkes længere væk fra Vallensbæk Torvevej.

Fra den modsatte side, fra Vejlegårdsparken etableres en lang højresvingsbane, hvor det skal sikres, at bussen, som efter standsning ved busstoppestedet, ikke fanges i kø ved Vallensbæk Torvevej.

Den forlængede svingbane forventes også at give en delvis forbedring af udkørselsforholdene fra Gammelgårds Allé til Vejlegårdsparken.

Endelig etableres et fodgængerfelt på tværs af Vallensbæk Torvevej syd for Delta Park.

Frustrationer bag pres

Da kommunalbestyrelsen behandlede sagen, understregede Jan Høgskilde (K), formand for Teknik og Miljøudvalget, at man fra politisk side er klar over, at der er store problemer med trafikafviklingen i området, men at man på nuværende tidspunkt kun kunne afhjælpe dele af problemet.

– Det er jo ingen hemmelighed, at der er store problemer i området. Dog er det sådan, at den her løsning ikke forholder sig til de problemer, der knytter sig til Ringvejskydset. Det gør det ikke, fordi det alligevel ville blive lavet om lige om lidt, når Letbanen kommer.

At der er behov for handling er dog hævet over enhver tvivl, slog Jan Høgskilde samtidig fast:

– Vi må desværre konstatere, at der er ikke uvæsentlig antal rød-kørsler, ligesom der er problemer med den almindelige overholdelse af vigepligten. En del af forklaring på, at det foregår, er nok frustartion over, at det er svært at komme frem. Det er det, vi kan gøre noget ved.

FAKTA

Udvidelsen kræver, at Vallensbæk Kommune eksproprierer en del af den jord, der skal laves svingbane på.