Døgnrapporten

Vold og uroligheder på Brøndby Stadion

BRØNDBY. Søndag eftermiddag den 8. juli 2018 blev en person sigtet og anholdt af politiet for blandt andet udførelse af vold ved Brøndby Stadion. En patrulje befandt sig i forvejen ved stadion i forbindelse med en fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC St. Pauli. Patruljen pågreb gerningsmanden, da han forsøgte at kravle op på et midlertidigt hegn, hvor en gruppe fodboldfans hørte til. Den sigtede mand forsøgte desuden at udføre vold på de politibetjente, som befandt sig på stedet. Hændelsen krævede hundepatrulje og peberspray fra politiets side, inden gerningsmanden og gruppen af fodboldfans trak sig. Gerningsmanden blev anholdt klokken 17:38.

Tyveri fra plejehjem

GLOSTRUP. Lørdag den 7. juli 2018 modtog politiet en anmeldelse om, at nogle kontanter var blevet stjålet fra en safetyboks på et plejehjem på Sydvestvej i Glostrup. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Færdselsuheld

BRØNDBY. Lørdag den 7. juli 2018 klokken 15.55 ved Vestre Gade i Brøndby kørte en personbil mod ensretning op på fortorvet for at komme forbi en modkørende bil. Bilen fik en skade på sidespejlet. Ingen personer er kommet til skade. Gerningsmanden kørte videre og beskrives som en mand mellem 30 og 40 år af dansk eller østeuropæisk udseende. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Telefon stjålet

BRØNDBY. En 14-årig dreng fik fredag den 6. juli 2018 klokken 19 stjålet sin Samsung Galaxy telefon. Drengen fik telefonen stjålet på Brøndby Strand, mens han var i vandet.

Færdselsuheld

GLOSTRUP. Under kørende patrulje modtog politiet søndag den 8. juli 2018 klokken 14:16 en anmeldelse om et færdselsuheld på Hovedvejen i Glostrup. En personbil havde påkørt en trailer, som var faldet af en forankørende personbil. Den ene bil havde skader på fronten, men ingen personer er kommet til skade.

Butikstyveri fra supermarked

GLOSTRUP. Under kørende patrulje modtog politiet mandag den 9. juli 2018 klokken 15 en anmeldelse om tyveri i et supermarked i Glostrup Shoppingcenter. Supermarkedets personale havde tilbageholdt den mulige gerningsmand, som havde stjålet noget elektronisk udstyr. Efter ransagning af gerningsmandens medbragte sportstaske, fandt politiet en klump hash og gerningsmanden blev anholdt og sigtet for besiddelse af ulovlige, euforiserende stoffer samt tyveri.

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Mellem mandag den 9. juli 2018 klokken 21:00 og tirsdag den 10. juli 2018 blev en mand udsat for tyveri fra hans personbil på Ørnebjergvej i Glostrup. Gerningsmanden har knust en rude på den aflåste bil og har stjålet en iPad, navigationsanlæg og en iPhone. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Mand truet

GLOSTRUP. Under patrulje onsdag den 11. juli 2018 klokken 14:46 modtog politiet en anmeldelse fra en 21-årig mand, som var blevet truet på livet i Glostrup Shoppingcenter i Glostrup. Manden standsede to unge mænd efter at have set dem fylde en pose med varer fra sportsbutik. Mændene tømte efterfølgende posen og truede den 21-årige mand med vold og på livet, hvorefter de forlod stedet.

De to mænd beskrives som:

A: mand af mellemøstlig udseende i en alder af ca. 18-22 år. Manden er ca. 185-190 cm høj og var iført en sort hættetrøje, sorte sko og sorte bukser.

B: mand af mellemøstlig udseende i en alder af ca. 18-22 år. Manden er ca. 170-175 cm. og var ligeledes iført sort hættetrøje, sorte sko og sorte bukser.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Kvinde udsat for tyveri

GLOSTRUP. Onsdag den 11. juli 2018 klokken 14:02 modtog politiet en anmeldelse fra en 62-årig kvinde, som var blevet udsat for tyveri i en genbrugsbutik på Hovedvejen i Glostrup. Kvinden havde kortvarigt sat sin taske på gulvet, hvor hun kort efter opdagede, at hendes pung var væk. Pungen indeholdt blandt andet diverse kreditkort og kontanter. Endnu ingen mistanke om en mulig gerningsmand. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.