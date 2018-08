Efterforsker drabsforsøg i Glostrup

Natten til tirsdag blev der skudt i området omkring Leddet. Foto: Presse-fotos.dk

GLOSTRUP. Københavns Vestegns Politi efterforsker en skudepisode i Leddet tirsdag nat som drabsforsøg på en 24-årig mand og søger vidner med oplysninger om hændelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

En anmeldelse tirsdag den 24. juli 2018 klokken 00.32 til Københavns Vestegns Politi om skud på Leddet i Glostrup medførte en talstærk politiudrykning til området.

Flere patruljer var hurtigt fremme, hvor en 24-årig mand fra Fakse var ramt af et skud i maven. Han blev kørt på hospitalet, opereret og er aktuelt meldt uden for livsfare.

Politiet satte sig talstærkt på området, eftersøgte en undløbet gerningsmand, og undersøgte området med hunde og kriminalteknikere.

Deriblandt blev en tilfældig bil, som var ramt af skud, indbragt til nærmere undersøgelser hos politiet.

En mand på 18 – 25 år, 170-175 cm høj, muskuløs af bygning og iført mørk hættetrøje, lange mørke bukser og kondisko blev set løbe fra Leddet mod Diget, og derfra kørte en stor mørk bil væk fra området.

Episoden, hvor der er afgivet flere skud, efterforskes som forsøg på manddrab og Københavns Vestegns Politi efterlyser oplysninger fra vidner eller andre, som måtte have viden om hændelsen.

– Har nogen set eller hørt noget i området ved Leddet, Diget og Sportsvej omkring klokken 00.30 natten til tirsdag, så hører vi meget gerne om det, siger efterforskningsleder Ole Nielsen, Københavns Vestegns Politi.

Man kan kontakte Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 4386 1448.

Efterforskningslederen oplyser, at intet aktuelt tyder på et banderelateret motiv men det – og hændelsesforløbet i øvrigt – skal den videre efterforskning afdække.