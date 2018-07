Eksotiske dyr på skolebesøg

Mer Sommer var på Nordvangskolen for at lære børnene om naturen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I sidste uge var Kammerjægerne på besøg på Nordvangskolen for at fremvise eksotiske dyr og lære børnene at passe på naturen

Af Jesper Ernst Henriksen