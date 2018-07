Elever udtrykte sig i skrald

Byttehuset på Genbrugsstationen lagde materialer til rådighed, da elever fra Brøndby Strand skole arbejdede med alternative udtryksformer. Foto: Peter Sejersbøl

BRØNDBY. Eleverne fra Brøndby Strand Skole har arbejdet med at udtrykke sig på alternative måder. For eksempel ved hjælp af skrald

Af Heiner Lützen Ank

Den sidste uge før skolesommerferien løb tre temadage om kreative udtryksformer med 5. – 9. klasses elever fra Brøndby Strand Skole af stablen.

Det Fælles elevråd, deres kontaktlærere samt Brøndby Strand Projektet og Mellemfolkeligt Samvirke stod bag temadagene, som handlede om, hvordan man kan bruge kreative udtryksformer til at kommunikere budskaber om fællesskab i Brøndby Strand.

Eleverne blev inddelt i workshops, der havde fokus på forskellige udtryksformer såsom film, rap og poetry slam og hvordan, man kan omdanne skrald til kunst.

Alle workshops blev faciliteret af professionelle både kunstnere og undervisere.

På workshoppen Fra skrald til kunst, der havde fået doneret skrald fra Byttehuset ved Brøndby Genbrugsstation, arbejdede eleverne med at lave forskellige kunstværker ud af alt fra kabelrør og dukker til afspærringsstolper og gamle computere.

Man tænker over miljøet

En af de elever, som var med til skraldeworkshoppen, er 12-årige Helin fra 6. klasse.

Hun byggede sammen med nogle klassekammerater et højhus og en garage ud af pap- og skokasser.

– Det er fedt, at man kan bruge skrald til noget kreativt i stedet for at smide det ud. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Kunstner og facilitator af Skraldeworkshoppen Thomas Pålsson bakker op om det budskab og mener, at det er vigtigt for børn at kunne udfolde sig kreativt:

– Den kreative proces er mindst ligeså vigtig som selve resultatet, og på de her workshops bliver de eksponeret for deres eget kreative potentiale. Børn er mere kreative og mindre bange for at kaste sig ud i ting end voksne er.

Udover at give eleverne en god oplevelse er målet, at kunstværkerne på sigt skal udstilles i lokalområdet.

Denis på 13 år går i 6. klasse og har sammen med sine klassekammerater givet et bud på en ganske vellignende VM-pokal, der er lavet af papir og en gammel plastikhøjttaler.

– Det er en god ide at genbruge skrald. Det gør også, at man tænker lidt mere på miljøet og sparer på ressourcerne. Workshopsne er et godt initiativ.

Gerne mere

Lis Tønneskov fra Byttehuset ved Brøndby Genbrugsstation deltog også på skraldeworkshoppen.

Hun synes, det kunne være spændende, hvis der i fremtiden kan blive afholdt flere kreative kurser og workshops om genanvendelse af skrald.

– Man kunne lave en workshop, hvor man viser, hvordan man istandsætter sin gamle græsslåmaskine i stedet for at smide den ud. Jeg er selv møbelpolstrer, så det kunne også være noget med at istandsætte gamle stole. Vi vil gerne have alle borgerne i spil. Men det er især børn og unge, vi er interesserede i.