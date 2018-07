En aften blandt pileekvilibrister, mænd med hanekamme og forstadsfruer

Publikumsfavoritten Peter Wright nåede kun til 1/8 finalen. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. For nylig var der stort dartstævne i Brøndby Hallen. Her mødtes de bedste pilekastere med voksne mænd i udklædning og kvinder, der ville fornemme, om stemningen var den samme som ved skærmen derhjemme

Af Heiner Lützen Ank

For enden af den røde løber står en mand med grøn hanekam, bukser med graffitimønster og et stort smil.

Han vinker rundt til tilskuerne og der bliver vinket, hujet og fotograferet tilbage.

Ved siden af manden med hanekammen står et par brede mænd i jakkesæt. Deres blik er rettet ligefrem og det lyser ud af dem, at de er her for at se bøse ud.

Bag hanekammen kan man se en kvinde i kort kjole og høje hæle. Hun smiler hen over hanekammen. Rollerne er fordelt, og der er tænkt på, at det gælder om at have et bredt persongalleri.

Projektørlyset bliver tændt, musikken bliver højere og den lille gruppe sætter sig i bevægelse samtidig med at et kæmpe bifald vælter ud over gruppen.

Det er søndag aften, flere tusinde mennesker har fyldt Brøndby Hallen, og vi er efter flere dages indledende runder nået frem til den første 1/8 finale ved Danish Darts Open Copenhagen, og manden med hanekammen er ikke hr. hvemsomhelst. Men en af dartsportens største stjerner, Peter Wright, aka Snakebite.

Mærke stemningen

Dart, hvis væsentligste bestanddele er en rund skive med en række tal og tre pile, forbinder de fleste med engelske pubber.

Og selvom pubber og værtshuse stadig er en stor del af dartsporten, så har sporten for længst vokset sig ud af de små, røgfyldet øllokaler og er blevet en sport, der tiltrækker flere tusinde tilhængere, når den bliver spillet rundt ved store stævner i hele Europa.

Som for eksempel her i Brøndby Hallen i aften, hvor det ene af de to store dartforbund, Professional Darts Corporation (PDC), for første gang afholder dartstævne i Danmark og hvor nogle af de helt store stjerner altså er med.

Emilie Egebjerg, en kvinde i tyverne, sidder ved et af langbordene, der er stillet op midt i hallen. Det flyder med ølkrus og papskilte og rundt omkring hende sidder mænd og kvinder i alle aldre og i mange forskellige former for udklædning.

– Jeg ser det derhjemme på nettet, og når nu muligheden bød sig, så kunne jeg godt tænke mig at se det live.

Emilie Egebjerg er her sammen med sin familie,således også hendes mor, Trine Egebjerg.

– Det er imponerende at se så store mænd, der er top idrætsudøvere. De er rigtig gode.

Emilie og Trine Egebjerg sidder så langt tilbage i hallen, at de skiftesvis kigger op på scenen og på de skærme, hvor man dels kan se dartspillerne og de skiver, de kaster efter.

– Det er hyggeligt at være her. Der er en god stemning.

Oppe på scenen taber Peter Wright til Mensur Suljovic, der fint lever op til beskrivelsen af at være stor, men samtidig en top idrætsudøver.

Ville komme igen

Hver spiller starter på 501 point, hvorfra der bliver talt ned, alt efter hvor mange point en spiller får med sine tre pile, indtil en spiller lander på 0 point.

Det sidste kast skal dog enten give dobbeltpoint eller ramme i midten af skiven, bullseye.

Den spiller, der først har vundet syv runder, har vundet kampen.

På en af de bagerste pladser sidder Rasmus Rolsted. Som flere af de andre tilskuere har han i dagens anledning klædt sig ud.

Rasmus Rolsted har taget en grøn fodboldtrøje fra det amerikanske fodboldhold Greenbay Packers på, ligesom han har taget en gul skumgummiost på hovedet, som tilhængerne af fodboldholdet har for vane.

– Jeg ser det på nettet, og jeg kunne godt tænke mig at opleve den gode stemning i virkeligheden. Jeg er bestemt ikke blevet skuffet, for atmosfæren er lige så god i virkeligheden som på skærmen.

Et par borde derfra sidder en gruppe på cirka ti personer. De har taget vejen hertil fra Aarhus, og det med at spille dart er faktisk det, der binder dem sammen, fortæller Brian Sten Larsen:

– Vi spiller alle sammen på amatørniveau og da nu det kom til Danmark, så ville vi da gerne opleve det.

Selvom turen er gået helt fra Aarhus, så har det bestemt været rejsen værd, siger Brian Sten Larsen:

-Humøret er højt og der er en god stemning.

Det er fedt at opleve. Hvis stævnet kommer tilbage til næste år, så kunne jeg nemt forestile mig, at vi ville komme igen.

Man bliver glad

Emilie og Trine Egebjerg, Rasmus Rolsted, Brian Sten Larsen og alle de andre tilskuere følger koncentreret med i kampene.

De jubler, når der bliver lavet gode kast, og lever i det hele taget højlydt med i slagets gang på scenen.

På nogle af de normale tilskuerpladser, lidt trukket tilbage fra publikum, sidder tre unge kvinder i festkjoler og høje hæle.

De skiftesvis kigger ud over tilskuerne og ned i deres mobiltelefoner.

Det er de tre kvinder, der på skift fører spillerne ind, de såkaldte wolkongirls.

– Når man står der, og musikken begynder at spille og der bliver klappet af dartspillerne, det er en fantastisk stemning. Så har man det godt. På samme måde når man står på scenen og fornemmer den gode atmosfære.

Raffaela Schubert er en af de i alt otte kvinder, der på skift rejser med rundt og fører spillerne ind.

Et arbejde hun er glad for, men hvor hun også godt er klar over, at der er bestemte roller:

– Vores arbejde er ganske enkelt at føre spillerne op og være med til at understøtte den gode stemning. Men det er selvfølgelig spillerne,d et kommer an på.

Selvom det umiddelbart virker som en overkommelig opgave, understreger Raffaela Schubert dog, at det også kræver noget af hende og de andre wolkongirls:

– Man skal ikke glemme, at det er tre dage med flere timer på høje hæle. Vi har alle et andet arbejde ved siden af og tager for at rejse med rundt. Men det er sjovt at være med til.

Raffaela Schubert tjekker sin kjole og sko. En kamp på scenen lakker mod enden og det er tid for hende til at tage en tur mere ned af den røde løber.

Som at drikke en fadøl

Interessen for dart er voksende i Danmark. Ikke mindst fordi det nu er muligt at følge sporten via nettet.

Alligevel siger navne som Michael van Gerwen, Rob Cross og Gary Anderson nok ikke mange danskere noget.

Men kigger man på de penge, topspillerne tjener, bliver det tydeligt, at det ikke er ubetydelige idrætsstjerner, der denne weekend besøger Brøndby.

Således har Michael van Gerwen, der var med i Brøndby, men blev slået ud lige inden 1/8 finalen, vundet ca. 1,7 mio. pund i løbet af et år, mens aftenens publikumsyndling Peter Wright må tage til takke med en årsindtægt på 729.000 pund.

I aften er det imidlertid to af de spillere, der ligger lige uden for den absolutte top, der skal kæmpe om førstepladsen.

I finalen møder østrigske Mensur Suljovic australske Simon Whitlock.

En kamp går hurtig, 20-25 minutter. Og selvom det i finalen gælder om at vinde otte og ikke syv runder, tager det ikke meget længere tid for Mensur Suljovic at vinde sin første European Tour-turnering i år, end det tager at drikke den fadøl, der stadig er en væsentlig del af sporten.

Klokken har sneget sig hen over 23. Mensur Suljovic glæder sig over sin sejr:

– Jeg er så glad for at vinde den her sejr foran et fantastisk publikum. Jeg er så fokuseret på spillet og jeg arbejder hårdt hver eneste dag og i dag gav det altså pote.

Mensur Suljovic får et kæmpe knus af finalemodstanderen Simon Whitlock, der ser ud til oprigtigt at glæde sig på Mensur Suljovic`vegne.

Om en uge er der turnering igen og Simon Whitlock får derfor snart chancen for, at det er ham, der skal holde sejrstalen.

Brøndby Hallen er næsten tømt, medarbejderne har samlet de efterladte ølkrus i store tårne, en tilskuer vakler igennem lokalet.

Stemningen har været i top. Både blandt spillerne og blandt publikum.