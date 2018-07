Ene førstepladser

Marcus Skjellerup vandt det hele i Thy. Foto: Dr. K BGK

SPORT. Marcus Skjellerup fra BGK kørte seks løb og vandt alle seks på banen i Thy

Af Jesper Ernst Henriksen

Dansk Super Kart (DSK), 3. afdeling blev kørt på Thy Karting Center den 23. og 24. juni, og her var Børnenes Gokart Klub (BGK) igen med.

I Cadett Mini kæmpede Romeo Haagh med mange nye udfordringer og endte som nummer fem i finalen.

I Cadett Junior havde BGK 5 kørere med.

Karl Birkebaek og Christian Dannemand Jørgensen endte på 9. og 10. pladserne.

Anton Saugmann Güllich, Magnus Nordal Terkildsen og Marcus Skjellerup dominerede feltet i weekenden, hvor alle tre nævnte BGK’erne lå i Top 3 i stort set alle heats. I finalen var Anton Saugmann Güllich så uheldig at måtte udgå. Magnus Nordal Terkildsen blev nummer to i finalen med flot og kontrolleret kørsel.

Foran ham skete der dog noget, der ikke sker så tit. Marcus Skjellerup vandt tidtagningen, vandt heat 1, 2 og 3, vandt prefinalen og vandt finalen med 4,579 sek. ned til nummer to.