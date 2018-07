Engtoftevej spærret lang tid

Engtoftevej vil være spærret til næste forår, hvor det bliver en busvej. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Engtoftevej, der er den lille vej, der fører fra Sydvestvej til Søndre Ringvej, bliver til en ren busvej i de kommende år med ensretning i den anden retning end i dag - muligvis bliver det permanent

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de første anlægsarbejder forud for anlæggelsen af letbanen er netop gået i gang. Engtoftevej, der er vejen, der fører fra Sydvestvej til Søndre Ringvej, er blevet spærret. Og det kan billisterne godt vende sig til, for det bliver nemlig ikke ophævet igen lige foreløbigt – hvis nogensinde.

I første omgang er Glostrup Kommune ved at ændre lyskrydset, fordi ensretningen skal ændres under anlægget af letbanen.

Når letbanen skal anlægges, bliver der i længere perioder venstresving forbudt i Ringvejskrydset. Det kommer til at påvirke busserne, der kommer fra Nordre Ringvej og normalt kører ad Hovedvejen og Nyvej til Glostrup Station. De vil i fremtiden fortsætte lige over Ringvejskrydset og køre ad Engtoftevej til Sydvestvej og ad Sydvestvej til Glostrup Station.

– I første omgang bliver det kun en busvej. Så må vi se, om det giver mening at åbne for anden trafik senere, siger Carsten Simonsen, teamleder for anlæg og vejingeniør i Glostrup Kommune.

Glostrup Kommune er færdige med sit arbejde i august, men derefter skal Glostrup Forsyning i gang med at omlægge en kloakledning, som ligger under Engtoftevej. Vejen vil derfor være lukket helt til en gang i foråret 2019. Når vejen åbner igen vil det være den hurtigste vej for busserne til Glostrup Station, men det er op til Movia, hvornår de vil ændre busruterne.

Når anlægget af letbanen er ved at være færdigt, har politikerne i Glostrup mulighed for at beslutte, om de vil ændre ensretningen på Engtoftevej permanent og om de vil åbne den for biltrafik, eller om de vil ændre lyskrydset på Sydvestvej igen, så ensretningen kommer tilbage i retning mod Søndre Ringvej.