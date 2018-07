Et kor af blandede stemmer

KOL Koret i Brøndby har netop været på besøg på SOSU skolen, så eleverne kunne se, hvordan træningen for personer med KOL kan se ud. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. KOL Koret i Brøndby har været på sangbesøg på SOSU skolen, så der kunne trænes på tværs af stemmestyrke

Af Heiner Lützen Ank

– Vi tager en rundtur i kroppen. Vi begynder med fødderne og bevæger os langsomt op igennem benene, maven og resten af kroppen. Tænk ud i tæerne.

Ann Dybdal Eriksen, leder af KOL Koret i Brøndby, sidder midt i cirklen. Omkring hende sidder de faste medlemmer af koret. Men også elever fra SOSU skolen i Brøndby.

I år er KOL Korets sæsonafslutning nemlig henlagt til SOSU skolen, så eleverne kan få et indtryk af, hvordan træningen for personer med KOL kan tage sig ud.

– Har vejrtræningen ændret sig, mens vi har været på rundtur i kroppen?

Ann Dybdal Eriksen kigger rundt på deltagerne. Første del af opvarmningen er klaret, nu er det tid til at gå over til sang- og vejrtrækningsøvelserne.

Arbejder sammen

Torben Pøhler, formand for KOL Koret, er godt tilfreds med, at sæsonafslutningen finder sted på SOSU skolen:

– Igen i år har KOL Koret haft et godt samarbejde med SOSU skolen i Brøndby. Korets medlemmer stiller sig til rådighed for interviews med de studerende, når de, som et led i deres uddannelse, skal skrive en opgave. Her bruger de korets medlemmer, som fortæller om deres liv og, hvordan de lever med deres sygdom KOL i det daglige.

Sangtræffet på skolen er således en naturlig forlængelse af noget der allerede fungerer godt:

– Det gode samarbejde har nu ført til, at SOSU skolen har inviteret KOL Koret til afslutning på skolen, hvor flere af skolens studerende kan se, hvordan der arbejdes med træningen. Men det er selvfølgelig også for at synge sammen, så de studerende kan lytte til og få et kendskab til den skønne danske sangskat.

Blandede stemmer

Kormedlemmerne og eleverne har været igennem vejrtræknings- og sangøvelserne , og der er blandet blevet trådt usynlige cigaretter under fode og bundet snore omkring brystet.

– Nu skal vi til at synge.

Der bliver delt sanghæfter ud til alle.

– Vi begynder med Svantes lykkelige dag.

Stemmer i forskellige styrker fylder rummet.