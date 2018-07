Fremtrædende Venstrepolitiker bryder tavshedspligt

GLOSTRUP. Venstres Leif Meyer Olsen har refereret fra udvalgsmøde. Det må man ikke. Oppositionen undrer sig, mens hovedpersonen mener, der ikke er noget at komme efter

Af Heiner Lützen Ank

”Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder.”

Sådan hedder det i straffelovens paragraf 152.

Videre hedder det i et brev fra 2014 fra daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV):

”Kommunalbestyrelsens medlemme har efter lovgivningens almindelige regler herom, herunder forvaltningslovens § 27, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de gennem deres virke blive bekendt med.”

Samtidig fastslår Margrethe Vestager, med udgangspunkt i kommunestyrelsesloven, om sager behandlet i kommunalbestyrelsens stående udvalg:

”Der antages således at gælde tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om de synspunkter, vurderinger og argumenter, de fremføres af andre mødedeltagere under udvalgsdrøftelserne.”

En paragraf og et par ministerielle bemærkninger der er blevet højaktuelle i forbindelse med et læserbrev og et svar bragt i Folkebladet for et par uger siden.

Fra et lukket møde

I læserbrevet, der er skrevet af Leif Meyer Olsen, medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre, hedder det i forbindelse med en debat om cykelstier på Ørnevej og Glentevej, blandt andet:

”Men sådan skulle det ikke være. Et flertal af Socialdemokrater, Enhedslisten og Lars Thomsen (Bylisten), mente, at ”med ny direktør, ny centerchef og ny politisk konstellation” skal sagen udskydes, og der skal gøres endnu et forsøg på at føre stien gennem Engbrydeparken.”

Dermed referer Leif Meyer Olsen fra et udvalgsmøde, og det må man ikke.

Vil have borgmestersvar

Svaret på læserbrev er blandt andet underskrevet af Lars Thomsen fra Bylisten.

Han undrer sig over, at en erfaren politiker gør sådan:

– Jeg har klaget til borgmesteren (John Engelhardt, red.). Jeg har dog ikke hørt noget fra ham. I stedet har jeg fået svar fra kommunaldirektøren. Jeg ville gerne høre, om borgmesteren er enig med mig i, at det er tale om et lovbrud.

Lars Thomsen ønsker ikke at gætte på, hvorfor en erfaren politiker som Leif Meyer Olsen bryder sin tavshedspligt. Dog vil han ikke afvise, at det skyldes den nye politiske situation i Glostrup.

– En del af forklaringen kan være, at Leif Meyer Olsen for første gang, efter jeg er blevet smidt ud af Venstre, oplever at være i mindretal. Det kan jo godt være en presset situation for ham.

Selvom sagen undrer Lars Thomsen, mener han dog, det er værd at huske på, at Leif Meyer Olesen har gjort noget, der kan ske for enhver.

– Vi laver alle fejl. Det kan ikke undgås. Men så må man erkende det og ellers prøve at undgå det. Skal der følges op på sagen i forhold til straffeloven, så skal det politianmeldes, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre.

Stiller Glostrup dårligt

En anden underskriver af svaret på læserbrevet er Søren Enemark fra Socialdemokratiet. Han ønsker ikke, for ikke at ende i samme situation som Leif Meyer Olsen, at bekræfte, om der er tale om et direkte citat eller ej.

Men Søren Enemark hæfter sig dog ved, at det er en garvet politiker, der er kommet i problemer.

– Leif Meyer Olsen burde være så erfaren, at han ikke gør den slags. Styrelsesloven er meget klar på dette punkt, og det burde han altså vide.

Også Søren Enemark mener, at det ikke kan undgås at begå fejl. Men så må man erkende det.

– Det ville klæde ham, hvis han erkendte det overfor os. Men jeg har ikke hørt noget.

Hvilke konsekvenser det kan få for Leif Meyer Olsen, er ifølge Søren Enemark svært at sige entydigt. Men det kan dog, vurderer han, skade Glostrup Kommunes forhandlingssituation.

– Det kan i princippet stille kommunen svagere, hvis der er tale om en forhandlingssituation.

Også Robert Sørensen fra Enhedslisten er medunderskriver af læserbrevssvaret. Han mener ikke, man skal bruge for meget energi på sagen. Men siger dog:

– Jeg er nok mest af alt skuffet.

Sover roligt

Hovedpersonen selv, Leif Meyer Olsen, tager sagen roligt.

– Ja, det blev sagt på mødet. Af den grund er der blevet klaget til borgmesteren. Klagerne har efterfølgende fået brev fra kommunaldirektøren om, at de enten kan klage til tilsynet eller politiet. Indtil det sker, tager jeg det ganske roligt.

Til spørgsmålet om, hvorvidt en erfaren politiker ikke burde vide bedre, siger Leif Meyer Olsen:

– Det har jeg ikke lyst til at kommentere på. Men jeg kan forsikre, at jeg trods alt sover roligt om natten.

Både Lars Thomsen og Søren Enemark mener, at Leif Meyer Olsen burde undskylde. Men ifølge Leif Meyer Olsen, er det faktisk ham, der burde have en undskyldning:

– De må undre sig, lige så meget de vil. Det, der undrer mig i denne sag, er, at Lars Thomsen ikke undskylder. Det er ham, der er sprunget fra det papir, han skrev under på efter valget.

Har fulgt samvittighed

At det er Lars Thomsen, der bør undskylde, kan Lars Thomsen dog ikke forstå:

– Leif Meyer Olsen skulle tage ansvaret for sin handling, ligesom jeg har taget ansvaret for at bremse planerne om den voldsomme udbygning af bymidten. I modsætning til Leif Meyer Olsen har jeg ikke forbudt mig mod reglerne. Jeg har tværtimod fulgt min samvittighed over for Glostrup og dem, der har stemt på mig.

Har brudt regler

At Leif Meyer Olsen har begået en fejl, fremgår af brevet fra kommunaldirektøren. Her står blandt andet:

”Ud fra svaret kan der ikke være den store tvivl om, at Leif Olsen har overtrådt reglerne for tavshedspligt i sit læserbrev den 19. juni.”

Det har inden deadline ikke været muligt at få en kommentar fra John Engelhardt (V), borgmester.