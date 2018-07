Glostrup får sølv i økologi

Sophie Hæstorp-Andersen overrakte prisen for økologisk fokus. Foto: Pernille Westergaard, Rigshospitalet

GLOSTRUP. Omstillingen til økologi kører på skinner i Rigshospitalets køkkener. Tirsdag 26. juni var Sophie Hæstorp-Andersen i Glostrup for at overrække sølvmærket i økologi

Af Jesper Ernst Henriksen

Rigshospitalet er blevet mere økologisk. Mere end 70 procent af al den mad, der serveres for patienter, gæster og medarbejdere er fremstillet helt fra bunden af gode, økologiske råvarer. Den omlægning udløser endnu et sølvmærke i økologi.

Der var store, rosende ord i talen fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp-Andersen, da hun lagde vejen forbi køkkenet i Glostrup tirsdag eftermiddag:

– Nu er I på Rigshospitalet Glostrup i mål med det økologiske spisemærke i sølv, men jeres ambitioner rækker videre, og arbejdet mod endnu mere økologi og mad fra bunden fortsætter, sagde regionsrådsformanden.

– Det bliver jeres opgave også at dele viden og erfaringer med regionens øvrige køkkener, så patienterne kan få dejlig økologisk mad – uanset hvilket hospital, de er indlagt på, lød det opfordrende i talen fra Sophie Hæstorp-Andersen, hvor også køkkenpersonalet fik rosende ord med på vejen:

– Tillykke til alle jer i køkkenet. Jeg ved, at det har krævet mod, kreativitet og vedholdenhed i køkkenet at skulle arbejde på en helt anden måde med tilberedning og servering. Det er en fornøjelse at opleve, når vores ambitioner som politikere rammer lige ind i det, I også gerne vil i køkkenerne. Det giver god energi.

– Tak for jeres store daglige indsats og bidrag til et indsatsområde, der har betydning for vores fælles fremtid, sagde Sophie Hæstorp-Andersen og rundede sin tale af.