Glostrup Kommunes mindeord for Martin Nielsen

Martin Nielsen nød gerne et spil billard, når han besøgte Aktivitetscentret på Sydvestvej. Foto: Martin Simonsen

GLOSTRUP.

Af John Engelhardt borgmester

Med sorg har vi modtaget beskeden om, at tidligere borgmester i Glostrup Kommune Martin Nielsen afgik ved døden 21. juli 90 år gammel. Martin Nielsen var borgmester i perioden 1970 – 1983 og medlem af kommunalbestyrelsen i årene 1970 – 1985.

Efter sin borgmestertid bestred han posten som direktør i Glostrup Boligselskab. Også efter han blev pensioneret var Martin Nielsen indtil det sidste en aktiv og synlig skikkelse i Glostrup.

Martin Nielsen havde sin faste gang i Aktivitetscentret på Sydvestvej i de senere år, og her huskes han som en glad og munter person, som altid gav en hånd med, når der var brug for det.

Byen skylder Martin Nielsen stor tak for hans mangeårige virke og hans engagement for at sikre en god kommunal drift gennem omskiftelige tider.

Æret være hans minde.