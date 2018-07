Golfspil i kampen mod kræft

Da de kvindelige golfspillere i Brøndby Golfklub for nylig afholdt velgørenhedsturnering, vandt Lisbeth Pedersen A-rækken. Foto: Brøndby Golfklub

SPORT. De kvindelige golfspillere i Brøndby Golfklub har netop afholdt turnering til fordel for Kræftens Bekæmpelse

Af Heiner Lützen Ank

Damegolfere fra Brøndby Golfklub, Golfinerne, samlede igen i år ind til Kræftens Bekæmpelse, da de i midten af juni arrangerede den lokale afdeling af den landsdækkende turnering Pink Cup.

I Brøndby deltog 81 spillere, både kvinder og mænd.

For at samle så stort et beløb ind som muligt, havde deltagene betalt ekstra for at deltage, ligesom der blev afholdt lotteri og auktion samt solgt kaffe og kage.

Auktionen indbragte 20.800 kr. og det samlede overskud blev på 56.578 kr

De 40 bedste klubber i Danmark går videre til landsfinalen og fra Brøndby Golfklub deltager Lisbeth Pedersen i A-rækken og Birgit Rintza B-rækken.