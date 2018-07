Grønt regnskab bør vise kroner og ører

Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Grønt regnskab viser, at elforbrug er blevet mindre, mens der er brugt mere varme og vand. Og så bør der regnes i kroner og ører

Af Heiner Lützen Ank

”I Vallensbæk Kommune ser vi det som en forpligtigelse at værne om vores ressourcer, og ud fra

kommunens politiske målsætninger 2015-2018 arbejder vi med at leve op til netop dette.”

Sådan hedder det i indledningen til den seneste udgave af det grønne regnskab, som kommunalbestyrelsen behandlede onsdag aften.

Videre bliver det slået fast, at:

”I Vallensbæk Kommune har vi en ambition om at knække forbrugskurverne, så forbruget falder. Det er i 2017 lykkedes med elforbruget, men der er en udfordring i forhold til vand- og varmeforbruget.”

Med andre ord går det lidt op og ned i kampen for at være klimakommune.

Mere el mindre vand

Dykker man ned i det grønne regnskab, kan man se, at elforbruget for de kommunale ejendomme er faldet med fire procent i det seneste år og nu samlet set er på 2.806 MWh.

Derimod er forbruget af både varme og vand steget. Således bliver der brugt fire procent mere vand i 2017 end året forinden. Mens der bliver brugt seks procent mere varme.

I 2017 er der brugt henholdsvis 43.588 m3 vand og 9.994 MWh varme.

I kroner og ører

Da de lokale politikere behandlede det grønne regnskab på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, benyttede de lejligheden til at gøre borgerne og kommunens ansatte opmærksom på, at reduktionen af energiforbruget er et fælles ansvar.

En pointe blandt andet Martin Nielson fra Socialdemokratiet pegede på:

– Vi er normalt kritiske overfor det grønne regnskab, fordi det blot plejer at være en række måltal. Men i år er det så udspecificeret, at man nærmest kan se lækager på rørledningerne. Materialet er således så godt, at det er lige til at gå til for enhver.

Deusuden glædede Martin Nielson sig over, at klimaskærmene i kommunens ejendomme, skal vise forbruget, er kommet op og køre.

Dog mente Martin Nielson, at man bør gå endnu længere i at pege på det fælles ansvar:

– Det kunne være en ide at gøre det op i kroner og ører, så for eksempel forældre i en institution kan se, hvad det koster ikke at lukke en dør. Hvad det koster, når børnene ikke lukker vandhanen efter sig. For der er kun kommunen og os forældre til at betale. Det håber jeg, vi kan gøre noget ved.

Et argument Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti godt kunne følge:

– Selvom man ikke går så meget op i reduktion af CO2, så er det rigtigt, at der må være nogen, der kan fortælle, hvad en besparelse betyder i kroner og ører.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, bakkede op om synspunktet:

– Der er ingen tvivl om, at der er sparet penge, fordi der er sket en reduktion, og det skete allerede fra starten. Jeg er da sådan set enig i, at vi kan se på, om vi kan gøre det endnu mere overskueligt.

FAKTA

I 2009 underskrev Vallensbæk Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Aftalen forpligter Vallensbæk Kommune til at reducere CO2-forbruget med to procent om året frem til 2021. Ifølge kommunens egne tal er der sket en gennemsnit reduktion på seks procent per år, siden aftale blev underskrevet.