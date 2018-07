Gymnastik skal friske hjernen op

Birthe Jensen, bestyrelsesmedlem i Brøndby Gymnastik Forening, er initiativtager til et nyt træningsprojekt, der skal være med til at styrke seniores hukommelse. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndby Gymnastik Forening er med i et nyt projekt, der skal hjælpe seniorer til at holde hjernen frisk

Af Heiner Lützen Ank

Det er sundt og godt at holde sig i gang.

Således har kroppen godt af at blive rørt igennem regelmæssig løb, dans, cykling eller en hel fjerde fysisk aktivitet.

Men det er ikke kun kroppen, der nyder gjort af at blive rørt. Det samme har hukommelsen.

En holdning man ihvertfald har hos Brøndby Gymnastik Forening, og derfor er foreningen nu gået med i et landsdækkende projekt, hvor de øvrige partnere er DGI, Center for sund aldring på Københavns Universitet, Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea Fonden.

Projektet, Hold hjernen frisk, er et aktivitets- og formidlingsprojekt, der har til formål at omsætte forskningsbaseret viden om sund aldring til konkrete aktiviteter, der skal styrke hukommelsen.

I Brøndby, hvor træningen kommer til at foregå i Kulturhuset Kilden, vil den foregå som Smart Træning, en træningsform hvor der er fokus på fysiske øvelser, aktiviteter og lege, der ikke er fysisk krævende, men omvendt kræver koncentration.

Godt for alle

Birthe Jensen, medlem af bestyrelsen i Brøndby Gymnastik Forening, har været med til at sørge for, at den lokale gymnastikforening bliver en del af det nye projekt.

– Da jeg hørte om det, synes jeg, det lød så spændende, at jeg tænkte, det ville være godt for os at komme med i det, og det lykkedes altså.

At fysisk aktivitet blandt andet i form af gymnastik, er godt, er Birthe Jensen ikke i tvivl om:

– Fysisk aktivitet er godt på alle måder. Det er godt for kroppen og hukommelsen, og så giver det også et rigtig godt sammenhold.

En af grundene til, at Birthe Jensen mente, at det nye projekt kan noget særligt, er rammerne og samarbejdspartnerne.

– Det er solide organisationer, der står bag, og så bliver det interessant at følge udviklingen hos deltagerne. Det er nemlig sådan, at man til at begynde med skal udfylde et spørgeskema, og så skal man gøre det samme, når man er færdig. Derved kan det testes, om der sker en udvikling.

Det nye tilbud er rettet mod seniorer, altså personer mellem 55 og 75. Dog, understreger Birthe Jensen, har Brøndby Gymnastik Forening mange andre tilbud, og fysiske aktiviteter er altså sundt i alle aldre:

– Vi har forskellige hold for børn. Men vi har også hold med zumba, pilates, yolates, crossgym og yoga, som alle er for voksne i alle aldre, så der er rig mulighed for alle for at træne kroppen og hukommelsen.

FAKTA

Det nye tilbud begynder i uge 33 og finder sted i Kulturhuset Kilden. Træningen er om onsdagen og begynder med et 12 ugers testforløb.

Man kan se mere på Brøndby Gymnastik Forenings hjemmeside og på holdhjernenfrisk.dk