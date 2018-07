Historier fra arkivet

Af

20. juli 1988 – 30 år siden

Engelsk besøg i Brøndby

Stort program i ungdomsklubben Snekken

BRØNDBY. Fritids- og ungdomsklubben ”Snekken” i Brøndby Strand forbereder sig i øjeblikket på en større invasion. 14 medlemmer samt to ledere fra den engelske ungdomsklub Horley Youth Center har meldt sin ankomst 28. juli. Besøget er en genvisit fra i fjor, hvor 20 af Snekkens medlemmer tilbragte 14 spændende dage i Horley, der er beliggende ca. 40 km syd for London. Denne tur var en så overvældende oplevelse for de unge mennesker fra såvel Brøndby Strand som Horley at de engelske og danske klubmedarbejdere enedes om, at der måtte arrangeres en genvisit på denne side af Nordsøen.

Snekkens medlemmer og medarbejdere har måttet sande at der medgår meget arbejdsde for at arrangere og planlægge et sådant besøg. En af klubbens medarbejdere Jeanne Nyborg udtaler således: ”Vi har opdelt planlægningsarbejdet i mindre delopgaver som løses af medlemmer og medarbejdere. Udover praktiske ting som programlægning, privat indkvartering og madplan har medlemmer og medarbejdere bl.a. forberedt en usædvanlig modtagelse på Københavns hovedbanegård samt udarbejdet en handy informationshåndbog til hver af gæsterne med praktiske oplysninger om Danmark, København og ikke mindst Brøndby Strand. Vi afholder jævnligt møder hvor de enkelte arbejdsgrupper beretter hvor langt de er nået i arbejdet. Der er brugt meget tid på disse forberedelser, men som klubmedarbejder er det en stor tilfredsstillelse at opleve den energi hvormed vore medlemmer går op i arbejdet”.

15. juli 1998 – 20 år siden

Sprøjteforbud på nye grunde

Når Glostrup fremover sælger jord til husbyggeri, skal køberen skrive under på, at der ikke må bruges sprøjtegift på grunden

GLOSTRUP. For at beskytte grundvandet vedtog Glostrup Kommune allerede sidste år et totalt stop for brug af sprøjtemidler, når den kommunale ukrudt skulle bekæmpes. Nu får også kommende grundejere kommunens skærpede miljøpolitik at mærke.

Når Glostrup Kommune de kommende år udstykker og sælger grunde i Hvissingeområdet samt på Gammel Stadion i Solvangskvarteret, skal køberne således skrive under på en deklaration om, at de ikke vil bruge sprøjtegift på jorden.

– Det handler først og fremmest om at sende et signal om, at vi vil have reduceret mængden af sprøjtegifte i kommunen, oplyser formand for miljøudvalget, socialdemokraten Peter Sørensen.

Han erkender dog, at det i praksis vil være svært at kontrollere, om grundejerne rent faktisk også lever op til løftet om ikke at bruge sprøjtegifte på grunden.

– Vi har ikke tænkt os at stå med næsten inde over hegnet for at kontrollere, om folk nu også lever op til det, de har skrevet under på. Men jeg føler mig overbevist om, at når folk køber en grund med en klausul om, at der ikke må sprøjtes, så lever de også op til det, siger Peter Sørensen.

Inden kommunen vedtog det totale sprøjtemiddel-stop, brugte man stadig enkelte steder Roundup, men heller ikke dette middel bruges længere. I stedet bruges barkflis til jorddække, mens en stor del af ukrudtsbekæmpelsen i dag foregår som maskin- eller håndlugning. Tob

16. juli 2008 – 10 år siden

Det er et hundeliv

Mange kender nok konceptet omkring en ridelejr, men i sidste uge dannede Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 62 i Vallensbæk rammerne for den årlige hundlejr for unge

VALLENSBÆK. Ikke mindre end 35 unge i alderen 10-20 år var i sidste uge samlet i Vallensbæk for at hygge sig sammen i deres fælles interesse – Schæferhunde. Hvert ungdomsmedlem havde medbragt deres egen schæferhund, og programmet for hele ugen var da også i hundenes tegn. Dagene var tilrettelagt, så der blev dyrket samtlige discipliner, der hører til i schæferhundeverden: Agility, sportræning, forsvarsarbejde, lydighed, udstilling og generel fornuftig adfærd med hunde.

Politihundefolk, adfærdskonsulenter, udstillingsdommere og mange andre kommer frivilligt og holder foredrag og træner med de unge på ungdomslejren.

De firbenede fodres først

De unger sover på ungdomsskolen, som ligger et lille stykke oppe ad vejen, og deres hunde har hver en boks, som de bor i. Hver morgen kl. 7 er der morgenvækning, og inden der serveres noget som helst for de tobenede, skal der sørges for hundene. De skal luftes og have morgenmad. Herefter serveres morgenmaden, og dagens program starter. Hele dagen igennem trænes der i forskellige discipliner, og når hundene er trætte, bydes der på fodbold, rundbold eller anden kreativ leg, som de unge selv finder på. Ved aftensamling omkring kl. 22 er der derfor ikke synderlig meget energi tilbage hverken i de to- eller firbenede. Randi