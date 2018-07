Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

27. juli 1988 – 30 år siden

Hendes største fejl:

At hun var en pige

Havde Lis Fuhrmann bare ikke været en pige, så havde hun været god nok til at få fod under egen disk

GLOSTRUP. Sådan var indstillingen så sent som omkring 1970. Hun måtte vente endnu en lille halv snes år på at blive ejer af den forretning, hvor hun på mandag fejrer 25 års jubilæum.

Stedet er Diget 22, Glostrup Butikstorv, Guld-, sølv-, ure- og optik-forretningen fik en 16-årig kvindelig elev den 1. august 1963. Lis Fuhrmann lærte de kommende fire år alt om handel.

Dengang var ejeren Chr. Andersen. Det var han til omkring 1971, da ejerskabet gik Lis Fuhrmanns næste forbi. Butikkel blev overtaget af S. A. Rasmussen. Dennes navn er stadig på facaden, selv om Lis Fuhrmann i 1979 overtog forretningen.

Men den skal til at bære hendes navn. Lis Fuhrmann har planer om en modernisering. I forbindelse med den skal navneskiftet ske. Tidspunktet er blot ikke afgjort endnu.

– Jeg har aldrig haft andre arbejdspladser, og jeg er barnefødt i Glostrup. Her boede jeg tillige indtil for fem-seks år siden, siger jubilaren. – Jeg har aldrig været ked af det, og jeg kender de fleste kunder.

Tidligere handlede forretningen meget mere med store tykke guldhalskæder og brillant-ringe. Nu gælder det mere sølv.

22. juli 1998 – 20 år siden

Brødrenes kamp ved DM

Vallensbækbrødrene Klaus og Jesper Cassøe var ude i en ren gyser, inden lillebror Jesper Cassøe vandt hopkonkurrencen ved DM i vandski

VALLENSBÆK. Jesper Cassøe måtte hive hele sit store potentiale frem og sætte nordisk rekord med et hop på 63,2 meter for at besejre storebror Klaus Cassøe, da der i weekenden blev kæmpet om de danske mesterskaber i vandski på Vallensbæk Sø.

Klaus Cassøe havde ellers om lørdagen med et spring på 61,7 meter forbedret lillebrors danske rekord med halvanden meter. Jesper Cassøes rekord stammede tilbage fra Europamesterskaberne i 1996, hvor han med et hop på 60,2 meter som den første dansker nogensinde var ude over 60 meter.

Klaus Cassøe havde imidlertid kun rekorden til låns et lille døgns tid, for ved finanlerne søndag satte Jesper Cassøe både sin bror og den resterende del af feltet på plads med sit rekordhop på 63,2 meter, hvorimod Klaus Cassøe måtte ”nøjes” med sølvet efter et hop på 60,7 meter.

Klaus Cassøe tog til gengæld revanche i den samlede konkurrence, som han vandt sikkert foran Lars Heede fra Holte og Jesper Cassøe.

23. juli 2008 – 10 år siden

Hjælp på vej til 12-årige misbrugere

Nyt misbrugscenter i Brøndby Kommune skal hjælpe blandt andet de helt unge alkoholikere. Den trygge samtale erstatter metadonen, lyder visionen

BRØNDBY. Allerede to år før konfirmationen rammer den første tændte joint de unges sarte læber. 12 år er alderen, hvor flere børn ryger ud i et misbrug af piller, narko og alkohol i Brøndby Kommune.

Det skal nu være slut

Sådan lyder beskeden fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børneforvaltningen i ny indstilling til etablereing af misbrugscenter fra 1. januar 2009. Prisen for driften bliver 1,6 millioner årligt.

Formand for kommunens Social- og Sundhedsudvalg Eva Roed (S) mener, at pengene er givet godt ud.

– Vi har desværre en del helt unge misbrugere i Brøndby Kommune. Med centeret her håber vi, at netop de unge oplever et bedre samvær, som derved kan hjælpe dem ud af deres skidte vaner, siger hun.

Enighed på bagsmækken

Eva Roed har stemt for forslaget med et enigt udvalg bag sig. De purunge børn skal hjælpes, er politikerne enige om.

– At de unge får et misbrug allerede i 12-års alderen har at gøre med, at man som barn oplever forældre, der selv er i et misbrug. Børnene bliver lokket til det, siger Eva Roed.

Hun bakkes op af sin partifælle og formand for Børneudvalget Anne Hartvig.

– Vi har før brugt rus-navigatørerne fra kommunens side, men vi har i noget tid været i tvivl om, hvorvidt det var den bedste løsning. Børnene skal have den bedste hjælp hurtigst muligt, siger Anne Hartvig. Også hos Venstre er man glad for det nye tiltag. Her mener Bente Ritter, som er medlem af Børneudvalget, at det er på høje tid, børnene får hjælp.

