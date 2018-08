Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

15. juni 1988 – 30 år siden

Gigantunderskud før radioreklame-start i den lokale radio

– Bestyrelsen arbejder nu under et skærpet ansvar, fastslår revisor Hans Munkebo efter generalforsamlingen i ”The Channel”

GLOSTRUP. Den mulige vedtagelse af lovforslaget om reklamer i lokalradioerne sidst i juni bliver budt velkommen i Glostrup af et gigant-underskud på noget, der reelt ligner trekvart million kroner i ”The Channel” alias Glostrup Nærradio.

Generalforsamlingen mandag afslørede et driftunderskud på 14 måneder på 344.000 kroner, men dertil kommer en gæld på ca. 170.000 kroner, som øjeblikkeligt søges dækket via en forhøjelse af kassekreditten. Ydermere skal det med i billedet, at radioen siden starten i april 1987 har draget økonomisk nytte af en lang række serviceydelser fra lokale erhvervsfolk, ligesom radioen er bosiddende i Folkebladets ejendom på Solvej til en symbolsk husleje.

– Bestyrelsen arbejder herefter under et stærkt skærpet ansvar. Nu er andres penge også inde i billedet, sagde statsautoriseret revisor, Hans Munkebo til Folkebladet efter generalforsamlingen.

Tabt aktiekapital

Forholdet er det, at bestyrelsen bag lokal-radioen samt en række B-aktionærer foreløbig har tabt langt over aktiekapitalen, hvilket i aktieselskabssammenhæng strammer kravene til ledelsen og fremtidige udgifter betragteligt. Nogen decideret økonomisk rekonstruktion kan man dog ikke pålægge bestyrelsen, og på generalforsamlingen måtte aktionærerne holde sig til dirigentens, formandens og direktørens vidtløftige forudsigelser om guld og grønne skove i relation til lovforslaget om reklamer.

10. juni 1998 – 20 år siden

Ældre dyrere end beregnet

Vallensbæks ældre borgere har kostet kommunen væsentligt flere penge end beregnet

VALLENSBÆK. Antallet af meget plejekrævende borgere i Vallensbæk Kommune er steget betydeligt i det sidste halve år, og hjemmeplejen må nu ansætte yderligere syv personer.

Bevillingen til det ekstra personale blev givet på kommunalbestyrelsesmødet i onsdags, og var nødvendig for at hjemmeplejen fortsat kan leve op til det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen vedtog sidste år.

Samtidig med at antallet af meget plejekrævende ældre i kommunen er øget, er i alt 10 ældre borgere fra Vallensbæk bosiddende på plejehjem i andre kommuner, hvor de har pårørende. Denne udgift skal også dækkes af Vallensbæk Kommune, men ved budgetlægningen havde man ikke regnet med, at mere end seks borgere ville vælge denne løsning, og følgelig heller ikke sat penge af til de sidste fire. Udgifterne til disse udenbys plejehjemspladser er samtidig dyrere end Vallensbæks egne tilbud, med en gennemsnitspris på 375.000 kroner om året pr. person, og med en højeste pris på 560.000 kroner. For at betale de fire ekstra udenbys plejehjemspladser måtte kommunalbestyrelsen derfor godkende en ektrabevilling på 1.522.000 kroner.

11. juni 2008 – 10 år siden

Han er ny direktør for Brøndbys børn

Kommunalbestyrelsen i Brøndby valgte en gammel kending, da den udpegede Helge Skramsø som ny direktør i børneforvaltningen

BRØNDBY. – Jeg vil beskrive det som et drømmejob.

55-årige Helge Skramsø forsøger ikke at skjule sin begejstring over, at det blev netop ham, kommunalbestyrelsen i Brøndby pegede på, da den på et lukket møde i maj udpegede ny direktør for børneforvaltningen.

Uddannet lærer

Med ansættelsen af Helge Skramsø har kommunalbestyrelsen i Brøndby fået en mand, der med afsæt i folkeskolen kender børneområdet i kommunen til bunds.

Skramsø er uddannet folkeskolelærer og arbejdede op gennem 80’erne som lærer på Søholtskolen i Brøndby Strand, inden han i 1989 kom til Enghøjskolen i Hvidovre som viceinspektør.

I 1991 vendte Helge Skramsø tilbage til Brøndby og jobbet som inspektør på Brøndby Strandskole, inden han i 2001 blev konstitueret i stillingen som viceskoledirektør i den daværende skoleforvaltning. I 2006 blev Børneforvaltningen dannet, og stillingen ændret til vicedirektør. Her arbejdede Helge Skramsø, indtil han i foråret blev konstitueret som direktør for børneforvaltningen som afløser for Merete Egholm, der måtte trække sig som følge af sygdom.

På kommunalbestyrelsens lukkede møde i maj vedtog Brøndbys politikere så at overlade direktørstolen permanent til Helge Skramsø

