Hjemmeplejen er styrket

Flere ældre får hjælp til at blive selvhjulpne efter ansættelsen af nye fagligheder som ergo- og fysioterapeuter i Brøndby Kommunes hjemmepleje. Her ses Natasha Jørgensen, Randi Mousing Hansen og Aynur Deniz. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Der er nu ansat en fysioterapeut eller ergoterapeut i hvert af Brøndbys tre hjemmeplejeområder. Målet er at gøre flere ældre mere selvhjulpne i deres hjem

Af Heiner Lützen Ank

Det giver livskvalitet selv at kunne klare hverdagsting.

Så når ældre Brøndbyborgere efterlyser hjælp til for eksempel igen at få modet til at komme ud på gåture efter et fald eller selv at kunne tage et bad, så er der hjælp at hente i hjemmeplejen. Her har man nemlig ansat nye fagligheder i form af fysio- og ergoterapeuter, der har til arbejdsopgave at træne ældre borgere i de specifikke aktiviteter, de gerne vil kunne lave selv.

Og i følge Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget, har initiativet allerede båret frugt:

– Vores borgere skal selvfølgelig have den hjemmepleje, som de har brug for, når de ikke kan selv. Men vi har faktisk mange borgere, som gerne vil blive i stand til igen for eksempel at kunne klare trapperne og kunne købe ind. Med terapeuterne har vi nu bedre mulighed for at støtte og motivere borgerne og lægge en realistisk genoptræningsplan, som social- og sundhedsassistenterne kan arbejde med for at nå målet. Terapeuterne er en del af vores tværfaglige rehabiliteringsteams sammen med sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, områdeassistent og gruppeleder.

Der lægges en plan

Når en borger gerne vil have hverdagstræning af en fysio- eller ergoterapeut aflægger denne og en social- og sundhedsassistent startbesøg hos borgeren, og ser ham eller hende udføre den aktivitet, der er ønsket hjælp til. Her ud fra lægges en detaljeret handleplan, som social- og sundhedsassistenten og borger udfører.

Terapeuterne er i daglig kontakt med social- og sundhedsassistenterne og deltager i en midtvejsevaluering og en slutsamtale.

En gang om ugen holder rehabiliteringsteamet møde, hvor man taler om de borgere, der er i gang med forløb