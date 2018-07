Innovationsministeren kom forbi

Innovationsminister Sophie Løhde har netop besøgt Vallensbæk Kommune i forbindelse med arbejdet med sammenhængsreformen. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Innovationsminister Sophie Løhde har netop besøgt Vallensbæk for at få inspiration fra virkeligheden i forhold til at forny den offentlige sektor

Af Heiner Lützen Ank