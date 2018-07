Intro til livet som iværksætter

Eva Vejdik Gottlieb (i midten), erhvervskonsulent i Brøndby Kommune, hjælper det lokale erhvervsliv. I begyndelsen af august holder kommunen iværksætterintro. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Kommende og nystartede iværksættere kan få indføring til livet som selvstændig

Af Heiner Lützen Ank

Hvis man overvejer at starte en virksomhed eller lige har gjort det, og gerne vil have et overblik over hvad det kræver og hvad der skal være styr på, så kan man høre mere til Iværksætterintro tirsdag den 7. august i Kulturhuset Brønden.

På 3,5 time bliver man blandt andet klogere på hvordan man udvikler sin ide, virksomhedsformer, skat, moms og kunsten at finde sine første kunder. Iværksætterhuset og Brøndby Kommune står bag.

FAKTA

Det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske på hipih.dk.

Arrangementet foregår tirsdag den 7. august kl. 15.30-19 i Kulturhuset Brønden.