Jubilæumsskovtur

Pensionistskovturen i Brøndby havde i år 50 års jubilæum. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Igen i år inviterede Brøndby Kommune pensionisterne på skovtur, og det var gang nummer 50

Af Heiner Lützen Ank

Alle pensionister i Brøndby inviteres hvert år på skovtur i forsommeren.

Det var naturligvis også tilfældet i år, hvor turen gik til Lyngkroen, som ligger i de smukke omgivelser ikke langt fra Nykøbing Sjælland.

I år kunne kommunen markere, at det er 50 år siden, den første skovtur officielt blev registreret i kommunens arkivjournaler.

I den anledning blev billetterne i år solgt til 50,- kroner per person og det kunne mærkes på efterspørgslen.

– Vi annoncerede skovturene første gang lige efter påske, og jeg må sige, billetterne blev revet væk. Alle skovtursdatoer var udsolgt indenfor få dage, og vi kunne endda have solgt en del flere billetter, siger Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget

Første år uden Kjeld

Skovturen var igen i år fuld af skønne oplevelser, hyggeligt fællesskab og god underholdning.

Men skovturene var også præget af, at Brøndbys tidligere borgmester, Kjeld Rasmussen, gik bort den 19. maj.

I mange år, også efter han havde trukket sig som borgmester, var det fast tradition, at Kjeld Rasmussen deltog på alle skovture og vanen tro sang for, når sanghæfterne med gode gamle danske sange gik rundt.

I år var han ikke med for første gang, og det blev markeret med 1 minuts stilhed, hvorefter Kent Max Magelund (S), borgmester, overtog de musikalske indslag, som skovturene også er kendte for.

– Kjeld Rasmussen var i alle årene et fast indslag på alle skovture, og mange pensionister var da også rigtig kede af, at han ikke var med. Men humøret fejlede ikke noget, og det var en fornøjelse at hilse på alle de glade borgere, og vi fik en god snak med rigtig mange af dem, siger Per Jensen.