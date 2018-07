Klimaprojekt fejret

For nylig blev et stort LAR-projekt indviet i Kirkebjerg. Det skal medvirke til, at vandafledningen ikke bliver overbelastet. Foto: Kenn E. Hansen

BRØNDBY. For nylig blev et stort klimaprojekt i Brøndby Boligselskabs afd. 601 Kirkebjerg fejret

Af Heiner Lützen Ank

For nylig blev et såkaldt LAR-projekt fejret i Brøndby, hos Brøndby Boligselskabs afd. 601 Kirkebjerg.

Blandt gæsterne var Kent Max Magelund (S), borgmester.

I sin tale roste Kent Max Magelund Brøndby Boligselskab, Afdeling 601 Kirkebjerg for det klimavenlige projekt, der udover at afhjælpe lokalt er til gavn for alle borgere, ved at mindske presset på kloakanlæg i hele Brøndby.

Formanden for afdelingen, Eva Leander Mikkelsen, fortalte i sin velkomsttale blandt andet, at hele områdets lavninger kan holde på 2,2 mio. liter regnvand, der ellers ville løbe i kloakken.