KOL-koret fejrede sin første fødselsdag

KOL-koret i Vallensbæk har netop fejret et års fødselsdag. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. I juni kunne Vallensbæk KOL-kor fejre et års fødselsdag

Af Heiner Lützen Ank

Det hele startede den 7. juni 2017, hvor nogle af Vallensbæks KOL-patienter for første gang mødtes for at synge sammen.

I Byrådssalen på Vallensbæk Rådhus blev et nyt fællesskab samlet omkring dét at synge sammen, og mærke fysisk- og psykisk velvære. Allerede den første gang blev der sunget frit og stort fra alle, og efter blot en halv times fællesskab om sangen var KOL-koret i færd med at synge sange i kanon.

Deler ud af sangglæde

Ved Festlig Fredag den 15. september 2017 inviterede KOL-koret til fællessang og korsang, og havde dermed sin debut med at optræde og dele ud af sangens fællesskab og glæde.

Allerede i slutningen af oktober 2017 delte KOL-koret ud af korsang og fællessang igen, da de sang ved Musik og Mad-arrangementet på Pilehavehus. Og ved Jul i Vallensbæk den 30. november 2017 sang KOL-koret et julepotpourie af julesange og inviterede med fællessang.

I februar 2018 ved infoarrangement for alle borgere, der var fyldt 75 år.

Elever på besøg

I starten af februar besøgte 3. klasserne fra Egholmskolen KOL-koret i Byrådssalen på Vallensbæk Rådhus.

Her sang 3. klasserne for KOL-koret og lærte KOL-koret at synge tostemmigt med solfahåndtegn.

Til slut i besøget fik 3. klasserne mulighed for at stille spørgsmål til KOL-koret. Og der blev spurgt om hvordan det er at leve med sygdommen, hvorfor nogle har ilt-slanger og hvorfor de har fået sygdommen.

Anne-Mette Dragsbjerg, lærer ved Egholmskolen, sagde efter besøget:

-Det var virkelig en stor oplevelse for både børnene og os. Flere fra 3. b sagde, at de havde fået tårer i øjne, fordi de synes, det var så synd for dem. De sagde også, at det havde været rart at synge sammen med dem i KOL-koret. Det var tydeligt at mærke, at det at synge sammen med KOL-koret havde gjort stort indtryk på eleverne. Børnene er nu overbevidste om, at de ikke vil ryge, når de bliver voksne.

Synger videre

Nu er det sommerferietid. Men Vallensbæk KOL-kor samles igen torsdag den 16. august 2018 og synger videre i fællesskab til gavn for vejrtrækning, fysisk og psykisk velvære.

FAKTA

Nye medlemmer er meget velkommen. Det foregår i Byrådssalen torsdag kl. 13.00 – 14.30.

Skriv til kulturkonsulent Remi: rel @ vallensbaek.dk